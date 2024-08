El Proyecto de Ley 8689/2024-CR ya se encuentra en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, esperando ser evaluada por las autoridades correspondientes.

El impacto de ampliar el plazo del bachillerato automático

Gestión conversó con Juan Valera, abogado especialista, quien considera que el objetivo de esta propuesta sería que los estudiantes que no hayan terminado la carrera, puedan hacerlo incluso en las universidades que no tienen licenciamiento y que prime “una igualdad ante la ley”.

“El licenciamiento de universidades tiene años de ser aplicado, con la creación de la Sunedu y si este proyecto se aprueba, se permitiría que estas instituciones sigan operando sin el licenciamiento, lo que pone en peligro la calidad educativa universitaria del Perú”, explica.

Por su parte, Flavio Figallo, director del UMBRAL - Observatorio de Educación Superior del Consorcio de Universidades del Perú, menciona que se estarían “saltando la regla de que el bachillerato necesita un trabajo de investigación. Eso viene ocurriendo porque las universidades no licenciadas no han terminado el proceso de formación de los alumnos que se quedaron estudiando. Hay que tener en cuenta de que se les dio la oportunidad de trasladarse de institución, pero varios continuaron ahí”.

Por lo tanto, el especialista se cuestiona sobre la importancia de fiscalizar el licenciamiento de las universidades, si cada cierto tiempo, el Congreso va a seguir proponiendo que se extienda el plazo de esta medida y se aplique también en universidades que no cuentan con los requisitos solicitados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Lo más adecuado sería que los estudiantes se trasladen a universidades que ya cuentan con el licenciamiento y ofrecen una educación de calidad comprobada. Al hacerlo, se preserva la legitimidad y la calidad del sistema educativo en lugar de debilitarlo al permitir que universidades sin licenciamiento sigan otorgando títulos”, agrega Valera.

¿Qué impacto habría en el mercado laboral?

Como se recuerda, esta medida se aplicó anteriormente para agilizar las contrataciones de los estudiantes que culminaran la carrera; sin embargo, Flavio Figallo no considera que esta decisión tenga un impacto favorable certero en el mercado laboral.

“Siempre dicen que se van a aumentar las posibilidades de trabajo, pero es absurdo. Los puestos de trabajo tienen que ver con la inversión de las empresas, los proyectos que realizan y la calidad de profesionales que solicitan. El hecho de que el bachillerato sea automático no hace que a unos los contraten o no”, aclara.

Por su parte, Valera resalta que, incluso, esta medida podría perjudicar a los estudiantes que obtengan el bachiller automático de universidades no licenciadas.

“El profesional puede obtener el bachiller, pero el mercado laboral no los va a recibir de la misma manera. Si vienen de una universidad no licenciada, un reclutador lo analiza mucho más antes de contratarlo porque estas universidades no cumplieron con el estándar educativo que tiene Sunedu”, señala.

“Lo que permitiría esta ampliación del plazo de bachillerato automático es que los egresados piensen que se les permitirá acceder de manera segura a un mercado laboral, cuando lo más adecuado es se trasladen a una universidad licenciada”, concluye.

