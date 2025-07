El presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, afirmó que actualmente no existen condiciones de seguridad ni operatividad para iniciar a la marcha blanca del tren Lima–Chosica.

“La versión técnica que ha explicado el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, es clara: para que los vehículos comiencen a circular, se deben cumplir diversas condiciones que aún no se han alcanzado. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Debe haber condiciones seguras tanto para los pasajeros como para quienes transitan por la vía”, explicó.

Hernández explico desde el punto de vista técnico que la línea férrea tiene múltiples cruces en zonas urbanas, por lo que es indispensable contar con obras de seguridad y pasos peatonales antes de iniciar cualquier operación.

Precisó que el MTC ha coordinado con la Municipalidad Metropolitana de Lima y que ya se cuenta con un concesionario que aceptó ejecutar la obra bajo ciertas condiciones, sin embargo, precisó que hasta ahora el responsable de la operación no ha reportado actividad alguna ni ha cerrado la adenda pendiente.

En esa línea, el titular de la ATU explicó la necesidad de la convocatoria a una mesa técnica, tal como lo anunció el ministro de Transportes César Sandoval al precisar que el propósito de este grupo de trabajo es garantizar que se cumplan los requisitos previos antes de iniciar el servicio.

“Los pasos técnicos no pueden obviarse. El modelo de adenda ya ha sido propuesto, pero aún no ha sido firmado. Solo después de ello deben ejecutarse las inversiones. Mientras no existan las obras de infraestructura que garanticen la seguridad, no se puede hablar de un desplazamiento seguro”, enfatizó.