En la urbanización Mayorazgo del distrito de Ate se ha generado una controversia entre los residentes y las autoridades municipales, debido a la decisión de demoler un muro de concreto que ha estado en pie por más de dos décadas.

Los vecinos sostienen que esta estructura es vital para su seguridad, especialmente durante eventos en el cercano Estadio Monumental.

El alcalde de Ate, Franco Vidal, anunció la demolición del muro ubicado en la intersección de la calle Barcelona y la avenida Huarochirí, argumentando que obstruye el libre tránsito y fue construido sin autorización municipal.

La estructura, conocida como el “muro de la vergüenza”, fue instalada por la empresa Gremco alrededor del año 2000, en el contexto de la construcción del estadio donde juega de local el club Universitario de Deportes, que genera la expectativa de miles de fanáticos que acuden al recinto deportivo.

Ante el anuncio, los vecinos expresaron su oposición, afirmando que el muro ha sido una barrera efectiva contra la delincuencia, especialmente durante los partidos de fútbol, cuando la zona se ve afectada por la presencia de malos barristas.

Los residentes, quienes no dejaron pasar a la grúa demoledora del municipio, también señalaron que la calle en cuestión no es una vía principal y cuenta con múltiples accesos, por lo que la estructura no impide el tránsito de emergencia.

En respuesta a las preocupaciones de los vecinos, el alcalde Vidal propuso reemplazar el muro de concreto por una reja metálica movible, que permitiría el paso durante el día y se cerraría en la noche. Sin embargo, algunos residentes negaron haber llegado a un acuerdo con la municipalidad y exigieron garantías de seguridad antes de aceptar cualquier cambio.