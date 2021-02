El médico Alfredo Guerreros, jefe del equipo de investigación de realiza los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de Oxford-AstraZeneca en el Perú, afirmó que este laboratorio solo ha enviado a nuestro país las dosis necesarias para la realización de este estudio y que no hubo ningún lote adicional.

Explicó que este estudio se realiza mediante el método “doble ciego” por lo que ni él ni los participantes saben qué se les está inoculando.

Explicó que si alguna de las dosis no se emplea o sobra, estas son devueltas íntegramente selladas al laboratorio.

“Nosotros recibimos productos de investigación, el producto que recibimos no sabemos si es o no vacuna, es ciego para quien lo administra y quien lo recibe. Nosotros no hemos recibido ninguna dosis extras de nada. Me parece sorprendente lo que ha pasado [con Sinopharm], creo tener 20 años en investigando y nunca he visto una situación como esta. Tenemos que respetar las investigaciones el centro donde ese hace, hay que respetar el lugar donde se hace el proceso, hay que respetar los protocolos”, indicó.

Guerreros aseveró que le parece muy extraño que el laboratorio chino Sinopharm haya enviado un lote de “vacunas de cortesía” para que se distribuyan entre los investigadores del ensayo, como lo comunicó la Universidad Peruana Cayetano Heredia el día domingo.

De igual manera, señaló que el hecho de que altos funcionarios como el expresidente Martín Vizcarra se hayan vacunado con dosis adicionales son procedimientos ajenos al ensayo clínico, pues los protocolos establecen que todas las dosis deben administrarse en la sede del ensayo.

“ Tienen que ser sancionados quienes no cumplieron con el protocolo, esto es responsabilidad del jefe del ensayo . Me parece que la comisión del Minsa aclarará estos puntos, los investigadores principales son los responsables de todo. Existen códigos que hay que respetar. Existen protocolos para evitar que se den dádivas, no conozco de otros casos”, agregó.

Según informó el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se estima que solo en el Ministerio de Salud se habrían vacunado entre 15 y 20 funcionarios con las dosis de Sinopharm.