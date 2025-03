Por tercer año consecutivo, más de 700 alumnos de nivel primaria y secundaria de la Institución Educativa 40705 Peruarbo, estudiarán en aulas prefabricadas al interior del campo de fútbol del estadio Teófilo Cubillas, en Cerro Colorado, Arequipa.

Esto debido a que el nuevo colegio ya terminado, no dispone de agua ni desagüe debido a un corte en el servicio por una deuda con Sedapal durante su construcción.

Cabe mencionar que, en 2022, los alumnos fueron trasladados a las instalaciones del campo de fútbol, para la construcción de su nuevo plantel.

“Ver esta realidad es triste, lamentable, que nuestras autoridades no puedan fajarse (...) Las condiciones no son adecuadas. Apenas comience el calor que comience en los siguientes meses, no será adecuado para nuestros estudiantes”, manifestó Raúl Quispe, presidente de la Apafa del Colegio Peruarbo.

Este lunes 17 inician las clases y las aulas se encuentran en terribles condiciones: carpetas sucias, sillas sin espaldar y la gran mayoría del mobiliario escolar aún está amontonado.

La Unidad de Gestión Educativa Local Norte les ha dado como alternativa trasladarlos al nuevo colegio dividiéndolos en dos turnos debido a que el alumnado se incrementó, por lo que el espacio es insuficiente.