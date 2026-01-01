El reglamento establece el marco para la implementación de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana, según el Decreto Supremo N.º 022-2025-SA publicado en El Peruano.
El reglamento establece el marco para la implementación de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana, según el Decreto Supremo N.º 022-2025-SA publicado en El Peruano.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la ley que implementa y desarrolla los , mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-SA, publicado este jueves en el Diario Oficial El Peruano, con el objetivo de fortalecer la atención materno-infantil y asegurar el acceso gratuito a leche humana pasteurizada para recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional.

La norma establece el marco normativo para la organización, funcionamiento y desarrollo de la Red Nacional de Bancos de Leche Humana (RNBLH), como parte de las políticas públicas de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

El reglamento precisa que la se obtiene de madres aptas, de manera voluntaria y gratuita, y que su distribución se realiza únicamente bajo prescripción médica. Asimismo, prohíbe expresamente cualquier forma de comercialización o uso distinto al previsto en la ley.

Cómo se organiza la Red Nacional de Bancos de Leche Humana

De acuerdo con el dispositivo legal, la RNBLH estará conformada por el Banco de Leche Humana Referencial Nacional, los bancos de leche humana y los centros de recolección de leche humana.

Estos estarán articulados entre establecimientos de salud del , los gobiernos regionales, , las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como establecimientos privados y mixtos.

La red busca asegurar leche humana pasteurizada a recién nacidos prematuros, de bajo peso y en situación de alta vulnerabilidad.
La red busca asegurar leche humana pasteurizada a recién nacidos prematuros, de bajo peso y en situación de alta vulnerabilidad.
LEE TAMBIÉN: Coordinar o hacer “pequeños trabajos” durante licencia laboral infringe la ley

El objetivo central de la red es asegurar la provisión de leche humana pasteurizada, segura y de calidad a recién nacidos prematuros, de bajo peso al nacer, lactantes con condiciones clínicas especiales, así como a niñas y niños en situación de abandono u orfandad materna, cuando no puedan acceder a la leche de su propia madre.

Beneficiarios y principios que rigen el sistema

El reglamento se sustenta en los principios de autonomía, beneficencia, justicia, gratuidad, solidaridad y confidencialidad, y garantiza la protección de los datos personales de las donantes y de los beneficiarios, así como la trazabilidad y el control de calidad de la leche humana donada.

La norma crea el Comité Nacional de Bancos de Leche Humana, presidido por un representante del Ministerio de Salud, encargado de elaborar y supervisar el plan para el desarrollo e implementación progresiva de la red a nivel nacional.

La implementación del reglamento se financiará con el presupuesto institucional.
La implementación del reglamento se financiará con el presupuesto institucional.
LEE TAMBIÉN: Madres y padres tendrían derecho a teletrabajo durante el primer año del hijo: así avanza

Financiamiento, plazos y promoción de la donación

Asimismo, el decreto supremo establece que la implementación del reglamento se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y dispone la actualización de la normativa técnica vigente en un plazo máximo de 180 días hábiles.

El Decreto Supremo N.º 022-2025-SA lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, así como del ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés; del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres; del ministro de Defensa, César Díaz Peche; y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo.

TE PUEDE INTERESAR

Licencias de lactancia materna: ¿pueden ser negociadas o compensadas?
Semana de la lactancia materna: derechos y obligaciones laborales en el Perú
Conoce cómo cobrar el subsidio por lactancia materna de 820 soles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.