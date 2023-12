Los casos de COVID-19 se han incrementado desde inicios de diciembre en Lima y algunas regiones del Perú. Ante esta situación, el Gobierno aclaró hoy, jueves 28 de diciembre, si dentro de las medidas a tomar figura la de suspender los eventos sociales (fiestas o reuniones) ante la cercanía de las celebraciones por el Año Nuevo 2024, debido a que estos espacios son una de las causas de que se pueda propagar el virus.

Al respecto, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, mencionó que esta enfermedad está controlada. “Tenemos las vacunas suficientes y hacemos un llamado a la población para que se coloque la vacuna bivalente”, dijo.

Además, precisó que no se prohibirán las reuniones ni las fiestas. También exhortó a la población a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), y completar las dosis de vacunación contra la COVID-19 para estar protegidos.

“ No se van a suspender las reuniones, ni las fiestas ante el alza se contagios . Estamos seguros que nos van a colaborar los medios de comunicación en la necesidad de fomentar la toma de muestras de descarte y la aplicación de vacunas”, enfatizó.

Además, precisó que no se prohibirán las reuniones ni las fiestas. Exhortó a la población a seguir las recomendaciones del @Minsa_Peru y completar las dosis de vacunación contra la COVID-19 para estar protegidos. pic.twitter.com/owlzpaBEoc — Consejo de Ministros (@pcmperu) December 28, 2023

Ministro de Salud, César Vásquez, participó de conferencia de prensa, junto a titulares del MEF y Mindef. El evento fue liderado por el primer ministro Alberto Otárola. (Foto: GEC)

Casos superan los 1,700 por semana desde diciembre, pero la mayoría son leves

Por su parte, el titular del Minsa, César Vásquez, confirmó que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de COVID-19; sin embargo, este incremento no va en la misma proporción con la cifra de hospitalizaciones, ingresos a UCI o fallecimientos.

“Hasta en noviembre el promedio de casos que se diagnosticaban de COVID-19 eran entre 600 a 700 casos por semana. En este mes de diciembre estamos superando los 1,700 casos por semana. Además, indicar que hay muchos casos que por la sintomatología leve no van a los establecimientos de salud para hacerse la prueba correspondiente, y por lo que no son diagnosticados”, sostuvo.

Insistió en que, pese a este panorama de contagios, estas cifras no ha significado un incremento de hospitalizaciones por el virus. “ El promedio de hospitalización por COVID-19 en noviembre era 20 casos, y hoy estamos cerca de 40 casos, pero todos ellos tienen que ver con pacientes con comorbilidades, y la mayoría no han sido vacunados o no han completado su vacunación ”, agregó.

Vásquez indicó que el COVID-19 vino al mundo para quedarse. “Nos trajo dolor y muerte en su momento porque las personas no estaban preparadas y no tenían la defensa para este virus nuevo. En la actualidad, la mayoría tienen la defensa […] El virus hoy se ha convertido en una infección respiratoria más , con la que el mundo se ha acostumbrado a convivir, y el Perú no es excepción, y estas infecciones respiratorias virales llegan en tiempos de cambio de estación como esta, y aumentan y más aún en tiempos festivos donde hay aglomeración de gente. Entonces era predecible que el incremento se dé”, remarcó.

Han aumentado los contagios de COVID-19 en algunas regiones del Peru. (Foto de JAVIER TORRES / AFP)

El ministro de Salud señaló que una de las medidas tomadas por el sector Salud es promover la vacunación, sobre todo para los pacientes con comorbilidades, y aseguró que hay dosis suficientes. “Se han vacunado como a 3 millones 100 mil personas y estamos superando el 75% de cobertura. Esperamos al primer trimestre del 2024 coberturar al 100% . Esa es la meta del Gobierno”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas AQUÍ. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.