El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, indicó este miércoles que en los próximos días el Congreso aprobará por insistencia la autógrafa de ley que modifica la Ley° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, la cual permite que sus miembros usen armas no letales durante su trabajo.

“Tenemos que tener mano dura y apoyo el proyecto del congresista Montoya. Estoy absolutamente seguro que hoy o mañana se aprueba por insistencia.”, señaló en diálogo con RPP, quien afirmó que la mayoría de legisladores se muestran a favor de esta propuesta.

El burgomaestre aclaró que esta norma no busca que los miembros del Serenazgo compitan con los agentes de la Policía Nacional sino busca apoyar en las acciones disuasivas ante el incremento de la delincuencia.

“Hay un mal entendido en la forma de pensar que los serenos van a competir con los policías. La Ley Orgánica que crea el Serenazgo Municipal solo nos orienta a actividades disuasivas, preventivas y comunitarias. Nosotros somos los brazos que vamos a ayudar a la PNP porque logísticamente, la Policía Nacional no tiene las herramientas para luchar contra la delincuencia”, mencionó.

Al ser consultado si habrían reportes de excesos del actuar de los serenos en caso de aprobarse esta ley, Canales refirió que la Municipalidad de Miraflores plantean el conformar un “grupo de élite” cuyos integrantes sean serenos capacitados a nivel psicológico, físico y otros, a fin de que hagan un uso adecuado de armas no letales.

“Nosotros estamos planteando que la élite del Serenazgo o sea personas con una capacitación distinta y especial para el uso de las armas no letales tiene que estar conformada. A diario tenemos alrededor de 180 personas que erradicamos por consumo de alcohol y eso se duplica los fines de semana”, indicó.

“Lo aprobado [como armas no letales] son escudos, grilletes, gas pimienta, chalecos antibalas, barras de protección. Todo esto tiene que venir con un programa de capacitación. No puedes darle a cualquier persona un gas pimienta. Este es un programa que los proveedores a la hora de venderte deben incorporar en su valor la capacitación. Y nosotros vamos hacer la selección psicológica y física de este grupo de élite para que no se genere más vinolencia sino acciones disuasivas”, remarcó la autoridad edil.

