La delincuencia sigue creciendo y este 1 de enero en horas de la madrugada se reportó un ataque en contra del alcalde de Chincha, César Carranza. Según primeras investigaciones, el burgomaestre recibió un disparo en el brazo por parte de un grupo de delincuentes.

Información brindada por la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que la autoridad edil se resistió a un asalto en un condominio del distrito de Alto Larán, donde se encontraba junto con su familia celebrando el Año Nuevo.

De acuerdo al testimonio de César Carranza, él se encontraba junto con su familia, celebrando la llegada del 2024: cuando de pronto un grupo de delincuentes ingresó con armas de fuego y redujo a los asistentes.

El alcalde intentó salir del condominio, pero fue avistada por uno de los asaltantes, quien disparó dos veces contra su camioneta.

“A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando. Mis hermanos y los niños estábamos en la reunión de fin de año. A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado”, indicó el alcalde a RPP.

PNP investiga ataque contra alcalde de Chincha

Después del ataque, el alcalde se puso en contacto con el Serenazgo de la Municipalidad de Chincha para notificar a la Policía Nacional. Esta última entidad trasladó a la autoridad edil al Hospital San José de Chincha, donde está siendo custodiado.

Especialistas de la Unidad de Criminalística de la Policía se dirigieron al lugar con el fin de recopilar información sobre los acontecimientos y reunir evidencia que pueda ayudar a identificar a los asaltantes.

El alcalde tuvo que ser llevado a una clínica particular para ser tratado. Sin embargo, se conoció que su condición es estable.

