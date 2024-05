El alcalde de Ancón y presidente del Eje de Desarrollo Urbano de la Mancomunidad de Lima Norte, Samuel Daza Taype, pidió al Ejecutivo realizar un verdadero plan de desarrollo urbano para terminar con tráfico de terrenos. Fue tras encabezas una reunión técnica sobre la formulación del Plan de Desarrollo Urbano para Lima Norte.

“Con este plan de desarrollo urbano ya no habrá más tráficos de terreno. Además es importante la zonificación y el uso de suelos porque es parte del desarrollo no solamente para Ancón, sino para todo Lima. Si no existe planificación en la ciudad viviremos estancados”, expresó.

En el evento, participó además el Gerente General del Instituto Metropolitano de Planificación, Julio Guerra; el Director General de Políticas y regulación en vivienda y urbanismo, José Cerrón Valdivia; el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga; el alcalde de Santa Rosa, George Robles; y representantes de otras municipalidades que integran la mancomunidad de Lima Norte.

En otro momento, el ingeniero Daza Taype, hizo un llamado al Ejecutivo para que los distritos de Lima Norte cuenten con mayor presupuesto y así desarrollar mejor, en cuanto a infraestructuras y urbanismo.

“Necesitamos que el canon llegue a donde verdaderamente se necesite. Ahora que llegará el Mega puerto de Chancay, esperamos que esto sea así, ya que los 8 distritos de Lima Norte necesitamos mayor presupuesto”, aseveró.

En esta actividad se tocaron temas de agenda como la exposición de los avances hasta la fecha del plan de participación ciudadana efectiva, así como establecer acuerdos de coordinación y gestión que permitan un buen proceso de formulación.