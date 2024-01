El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, aseguró que su municipio no dará el permiso correspondiente para la instalación del parque temático Olayapark en la playa Agua Dulce. Esta decisión se tomó, luego que el burgomaestre sostuviera una reunión con los pescadores artesanales de la zona.

Según detalló la autoridad edil, este espacio recreacional lo que generaría es un impacto negativo a la flora y fauna de este litoral que alberga a diversas aves y especies marinas.

“Lo que quiero que quede bien claro es que el municipio de Chorrillos no va a autorizar la realización de este parque acuático y que gracias a la reunión que hemos tenido con los pescadores, han reiterado que afectaría la flora y fauna de la playa Agua Dulce”, declaró a Latina.

Adicionalmente, el alcalde aclaró que antes de que la empresa se comunique con la municipalidad, debe gestionar previamente la autorización de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, del Ministerio del Ambiente y de la Autoridad de la Costa Verde.

Por qué no se inauguró el parque acuático Olaya Park el pasado 20 de enero en Chorrillos. (Foto: Olaya Park)

“Quiero que descarte cualquier posibilidad de que se instale este parque acuático. Con estas tres autorizaciones, que yo dudo mucho le puedan dar a esta empresa, recién podrían venir para que el municipio pueda dar la autorización”, añadió.

Área de comercio ilegal

Este martes, en horas de la mañana, se registró un enfrentamiento entre los serenos y pescadores de Chorrillos por la recuperación de un espacio que había sido tomado por ambulantes. El burgomaestre indicó que esta medida se toma porque quiere poner orden en el distrito que dirige.

“Lo que hemos hecho es recuperar un espacio de la playa Agua Dulce que es cero ambulantes, una playa completamente segura. Esta área no es para alquilar botes, no es para vender licor, no es para alquilar sombrillas, no para vender comida”, declaró Fernando Velasco Huamán.

Explicó que el área en disputa mide 300 metros y está reservada para que los pescadores puedan extender sus redes y estacionar sus botes o barcos.

“Hoy tenemos un acuerdo y es que el municipio respaldará la posición de la asociación de pescadores, no se permitirá la instalación de zonas de comercio (en esa zona de la playa), ya que no están permitidas. El segundo acuerdo es que se van a medir los 300 metros (de la zona en disputa) para que los pescadores formales puedan hacer el uso correspondiente del lugar”, dijo.

