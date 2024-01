Un violento enfrentamiento ocurrió esta mañana en Chorrillos entre serenos de dicha municipalidad del citado distritos y numerosos pescadores artesanales quienes se oponen a la inauguración de un parque acuático OlayaPark en la playa Agua Dulce.

De acuerdo con la municipalidad de Chorrillos hoy se iba a realizar la recuperación de espacios públicos que habrían sido tomados de forma ilegal por sombrilleros y algunos comerciantes de comida.

La gresca se produjo en el malecón del distrito, donde decenas de pescadores y sus familiares se enfrentaron con personal de la municipalidad, dejando a un sereno herido producto de la batalla campal que se inició antes de las 6 de la mañana.

Según Canal N, un grupo de pescadores artesanales empezaron a lanzar piedras y agentes de la Policía, que apoyaban el operativo, respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

Según los pescadores la Municipalidad de Chorrillos quieren desalojarlos de la playa para ejecutar el proyecto privado de un parque acuático. Además, ellos afirman que el espacio que ocupan les fue adjudicado en 1997 tras un acuerdo entre el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y el Sindicato de Pescadores Artesanales.

En tanto, la Municipalidad de Chorrillos asegura que busca recuperar este espacio por estar designado al gremio de sombrilleros del distrito. Richard Cortez, teniente alcalde del distrito, negó que el proyecto de parque acuático esté a cargo de la comuna.

“El parque acuático está dentro de una jurisdicción que a nosotros no nos corresponde. Es responsabilidad de Dicapi [Capitanía de Puertos] e incluso del Ministerio del Ambiente si es que realmente comprueban que hay banco de peces. La municipalidad de Chorrillos no ha recibido ninguna solicitud de autorización porque no les corresponde, es altamar”, dijo Cortez.

“Este es un proceso de recuperación de espacios públicos. Se les a los dirigentes de los pescadores, en tres ocasiones, que se pudieran acercar a la mesa de diálogo e informales los planes y trabajos que pensamos hacer en esta zona. En ningún momento se han acercado”, añadió.

El teniente alcalde aclaró que ningún territorio que le corresponde a los pescadores artesanales “No tenemos pretensiones de entrar al muelle porque eso es responsabilidad de Fondepes y Produce. Nosotros no tenemos ninguna autorización para ellos. Nosotros estamos recuperando el espacio que la asociación Asipac lleva ocupando hace más de 30 años. […] Hemos querido recuperar solo el espacio que les corresponde a los sombrilleros. No hemos tocado ni un centímetro de lo que le corresponde a los pescadores ”.

Empresa no cuenta con permiso municipal para ejecutar parque acuático

Asimismo, el teniendo alcalde aclaró que la empresa no tiene autorización para la ejecución del parque acuático OlayaPark : “Ellos no tienen autorización de la municipalidad, pueden tener autorización de la capitanía general, sí les ha dado. Ayer se ha conversado con la empresa, se les ha dicho que tienen que tener todos sus autorizaciones”.

“Ellos señalan que la a alterar la pesca de pejerrey y otros pescados. La pesca artesanal es mar adentro [...] La posición del parque acuático es 200 a 300 metros en el mar, de nada afectaría el tema ambiental. Pero, para eso debe haber un estudio de impacto ambiental que hacen las autoridades competentes, ene ste caso el Ministerio [del Ambiente]”, agregó.