Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI (Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional), señaló que pensar en la postergación de la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, programado para el 30 de marzo, es un escenario completamente posible, y que ello dependerá de lo que arrojen los resultados de las pruebas integrales que iniciarán este jueves 27 de febrero.

“El plazo es bastante corto y ese es el gran problema que tenemos. Mañana (jueves 27) se va a realizar la primera prueba integral, vamos a ver qué resultados arroja esta prueba que se va a y después se programarán otras pruebas a partir de marzo. El problema es que si ocurriese algunas observaciones, que no puedan resolverse antes del 30 de marzo, y además, que sean observaciones vinculadas a temas de seguridad operacional, lo que va a ocurrir es que se va a tener que postergar la inauguración. No vamos a operar si es que hay observaciones vinculadas a temas de seguridad que no hayan sido levantadas. Es un escenario posible”, sostuvo a Canal N.

“Si no está garantizada la operatividad al 100% en todos los niveles, tendrá que postergarse. No solo lo decimos nosotros, el propio Premier lo dijo en su momento, que si no están garantizadas las condiciones operativas de seguridad, el aeropuerto va a tener que postergarse el tiempo que sea necesario para subsanar las observaciones que se puedan presentar” , añadió.

Gutiérrez considera que si se ha llegado a esta situación es por una mala planificación.

“Hay que ver los antecedentes. El propio aeropuerto, la concesionaria LAP, dijo que se iba a inaugurar el 18 de diciembre. Nosotros como industria dijimos que la fecha no era la más correcta, y el tiempo nos dio la razón. Se postergó al 29 de enero, no han cumplido con la entrega del terminal, era la fecha límite. Hay varios temas que no están acompañando (…) Esta es una situación que no es deseable, tenemos poco tiempo, confiamos en que se pueda superar y esperamos llegar al 30 de marzo”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Exigen a la ATU explicar prohibición de abordar buses con maletas que pesen más de 12 kg

Asimismo, expresó su preocupación por la reducción del espacio en las áreas destinadas a las entidades públicas, tales como Migraciones.

“Tenemos un inconveniente con las menores áreas para las entidades públicas que se está entregando en el nuevo terminal, principalmente Migraciones, que es la primera cara que va a tener un pasajero. Migraciones salida va a ser un área 40% menor al terminal actual y Migraciones llegada será un 20% menor. En caso ocurriese cualquier disrupción en el servicio, estas áreas van a ser más pequeñas que las actuales, sabiendo además que el actual ya está saturado y congestionado”, finalizó.

Estas afirmaciones las dio Gutiérrez luego que el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), consideró que la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez “debería repensarse”, por encontrar problemas de accesibilidad que deben resolverse.

También te puede interesar:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.