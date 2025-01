El Poder Ejecutivo conformó un equipo multisectorial para la prevención de eventuales daños por lluvias intensas en las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, en Lima, informó este miércoles el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Durich Whittembury.

El ministro detalló que, a la fecha, se han identificado 46 puntos críticos a lo largo de ambas cuencas: 34 en el río Rímac y el resto en el Chillón. Debido a esta planificación, “vamos a enfrentar esta temporada de lluvias sin mayor apremio”, añadió.

La cuenca del río Rímac será intervenida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en representación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y la del Chillón estará a cargo del MVCS, con apoyo del Ministerio de Defensa, anotó Whittembury.

En el primer caso, los trabajos de descolmatación, mantenimiento de diques de contención y limpieza de pozas con cierto nivel de colmatación van a durar alrededor de dos meses, mientras que en el caso de la cuenca del Chillón tomarán un mes, detalló Whittembury.

Nivel de inversión de S/ 4 millones

En conferencia de prensa junto al jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, agregó que en estos trabajos participará un pool de maquinaria pesada compuesto por 161 equipos, entre los cuales hay 33 excavadoras hidráulicas, 88 volquetes, 26 cargadores frontales y 2 plataformas.

El nivel de inversión será de 4 millones de soles para intervenir 28 kilómetros de cuenca con labores de descolmatación a lo largos de ambos ríos. “Estos trabajos nos van a permitir la remoción de escombros por un total de 1,133 millones de metros cúbicos”, precisó.

Adrianzén además señaló que de acuerdo a los reportes de las entidades vinculadas al tema, señalan que el Fenómeno de La Niña está en condición de no activo. “Con relación a las lluvias, todas se van a encontrar dentro de los márgenes normales. No obstante, en algunas zonas muy focalizadas se espera que llueva con intensidad fuerte pero de forma esporádica. Deberíamos estar pasando todas la estación de lluvias dentro de los estándares normales, reitero no sin excluir la posibilidad de que se active una quebrada por lluvias fuertes”, apuntó.

Sin embargo anunció, la creación del Plan Multisectorial ante lluvias intensas 2025- 2027 para tener capacidades suficientes para enfrentar las temporadas de precipitaciones.

Trabajo en las quebradas

En el contexto de la temporada de lluvias, el titular del MVCS se refirió también a las quebradas que tienen instaladas mallas dinámicas, elementos de seguridad para contener material cuando se activa la quebrada y caen los huaicos.

“Estas quebradas van a ser descolmatadas; vamos a hacer ingeniería y desarrollaremos caminos carrozables en dos de ellas porque son inaccesibles por una vía normal, así que estamos haciendo trochas”, detalló.

Estos trabajos culminarán en cerca de un mes, de modo que cuando lleguemos al pico de probabilidad de que las lluvias se vuelvan intensas, “vamos a haber realizado tanto la prevención en las cuencas del Rímac y el Chillón, como la descolmatación de las mallas dinámicas en Lurigancho-Chosica”.

Seguimos trabajando en las regiones (Lima, Sierra Sur y Sierra Centro) donde existe probabilidad de lluvias intensas y “estamos preparados para tener una respuesta inmediata ante cualquier circunstancia de emergencia”, enfatizó el ministro.