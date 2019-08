Un incendio forestal arrecia muy cerca al complejo turístico de Kuélap; sin embargo, el acceso turístico no se ha visto afectado, señaló un representante del Ministerio de Cultura (Mincul) a Gestión.pe.

Según Manuel Malaver, encargado de Cultura para Amazonas, el incendio se desarrolla en un lugar alejado del ingreso turístico a la fortaleza.

"No está muy cerca a la ciudadela donde está el circuito turístico. Está cerca a un sector que pertenece a Kuélap a 2 km de la misma ciudadela, y no está habilitado para el turismo", anotó.

Sobre el acceso, el funcionario explicó que el tránsito por la carretera no se encuentra interrumpido, pues el fuego arrecia por el lado opuesto.

Además, indicó que la afluencia es baja pero es normal, pues los días lunes el teleférico no opera debido a que se encuentra en mantenimiento.

Operación del teleférico

Hacia los próximos días, la continuidad o suspensión de la operación del teleférico en la zona depende de la decisión del sector Cultura, dijeron por su parte representantes de la compañía Telecabinas de Kuélap S.A.

"El incendio se ha vuelto bastante incontrolable. La humareda está avanzando bastante y no es posible estar en la zona. Hoy que no operábamos, estamos trasladando a los bomberos, policía, personal, etc.", apuntó la empresa.

En el caso de extinguirse en el fuego hoy, el protocolo ordena una inspección de las cabinas del teleférico para asegurarse de que no haya daños.

No obstante, si continúa el incendio y no es seguro transitar, el teleférico no operaría. Esto incluye fuego o humaredas cerca que pongan en riesgo a cualquier persona.

Sobre la afluencia de pasajeros, la compañía reveló que “nunca ha habido impacto. Cuando hubo suspensión de obligaciones por humaredas o revisión de la línea, ha sido durante una o dos horas. Sin embargo, nunca hemos tenido un incendio de esta magnitud”.