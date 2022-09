Con motivo del aniversario número 32 de Diario Gestión se realizó el primer webinar: Retos país: desafíos en materia económica y laboral.

En esta oportunidad, David Reyes, director de Diario Gestión junto a Liliana Tsuboyama, socia de Tax & Legal de KPMG y Juan José Marthans, director de Economía del PAD Escuela de Dirección, comentan sobre la agenda pendiente por trabajar para reactivar la economía y sobre la legislación laboral en un contexto de post pandemia.

“Estamos en tendencias populistas. han salido normas que han tendio más ese enfoque en el ámbito laboral; a crear más beneficios o prohibir formas de trabajar, como el de tercerización que ha afectado al negocio de varios empleadores (...) Se da la imagen que se está haciendo algo en pro de los trabajadores, pero eso en realidad afecta la forma en cómo las empresas vienen trabajando”, dijo Tsuboyama.

“En materia económica hay un problema recurrente que no encuentra solución en 201 años de república. Intentamos reiteradamente encontrar solución a problemas de corto plazo sin afrontar problemas de caracter estructural y que demanda una solución progresiva, orgánica y de perspectiva de largo plazo (...) Perú carece de institucionalidad, tenemos jueces, pero no tenemos justicia, tenemos docentes, pero no tenemos calidad de educación”, mencionó Marthans.

No se pierda la repetición del webinar Webinar Reto País: la agenda pendiente en materia económica y laboral: