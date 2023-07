Lo nuevo de la artista es musicalmente minimalista si se compara con sus dos álbumes previos (“The Hope Six Demolition Project” y “Let England Shake). En “Lwonesome Tonight”, en parte la acompaña una guitarra, por ejemplo. Su voz cobra mayor protagonismo, lo que resalta complejidades líricas incluso por encima a lo que usualmente nos tiene acostumbrados.

Una de las características que hacen destacar a “I Inside The Old Year Dying” en la discografía de PJ Harvey es que, además de un álbum extraordinario, también es una adaptación de su libro “Orlam”. La obra narra un año en la vida de una niña en el sur de Inglaterra, de donde también es la cantante (la autora aclara en las primeras páginas que si bien el texto recoge elementos propios de su vida, es un trabajo de ficción).

PJ Harvey se tomó casi una década para escribir el libro, tiempo que dedicó a también a aprender el dialecto de Dorset, según informa Pitchfork. “Sus versos evidencian una crianza presumiblemente parecida a la suya, pero realzada por la fantasía, yuxtaponiendo los ritmos estacionales de la juventud rural en contraposición a una mezcla de horror y realismo mágico”, añade.

Este camino de adaptación y reinterpretación de sus composiciones literarias no es algo nuevo en su obra. “The Hope Six Demolition Project”, álbum anterior, atravesó un camino similar, pues las letras de las canciones las escribió al mismo tiempo que su libro de poemas “Hollow of the Hand”. Lo hizo mientras recorría Kosovo, Afganistán y Washington D.C., acompañada por el fotógrafo Seamus Murphy (quien dirigió videoclips de PJ Harvey y un documental). Al escuchar/leer ambas obras, las similitudes resultan evidentes pese a los distintos formatos.

“The Hope Six Demolition Project”, uno de sus mejores discos, podría considerarse más masivo en tanto tocaba tópicos universales como la barbarie de la guerra (canción “The Wheel” y poema “Where It Begins”) o la exclusión en las ciudades (canción “The Community of Hope” y poema “Sight-Seeing, South of the River”). De otro lado, “I Inside The Old Year Dying” opta por pasajes por ratos lúgubres y siempre introspectivos a lo largo de sus 12 temas.

El uso de palabras del críptico dialecto de Dorset (tienen notas a pie de página en el booklet), además, hace doblemente desafiante para el oyente el acercamiento a la última producción de PJ Harvey. Sin embargo, el esfuerzo se recompensa con un ingreso diferente al espacio personal de una artista cuya creatividad nunca deja de sorprender. Y permite disfrutar la que con seguridad será una de las mejores producciones del 2023.

Las claves

Demos. Pj Harvey lanzó, entre el 2020 y el 2022, las versiones tempranas de ocho álbumes.

Libros. “Orlam” y “Hollow of The Hand” son los dos libros que ha escrito hasta el momento.

Formatos. “I Inside The Old Year Dying” está disponible en vinilo, CD y en plataformas como Spotify.