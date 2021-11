Director Comercial - BITPOINT LATAM

La capitalización total del mercado de criptoactivos ya sobrepasa los US$ 2.5 billones y supera el valor en la Bolsa de Valores de compañías como Facebook o Walmart. Algunos expertos también han asegurado que gracias al interés de plataformas de pago como Paypal, más la compra y venta de estas monedas en entidades como Goldman Sachs o Morgan Stanley y la llegada en Wall Street de la empresa Coinbase, han sido factores claves para el impulso y su crecimiento.

Cada vez nos encontramos con más noticias al respecto como la de El Salvador quien hizo de esta una moneda de curso legal, o la de Facebook y PayPal que entraron al mundo cripto y se rumorea que Amazon está trabajando internamente para lo mismo; o que Tesla aceptó Bitcoin, todo esto hace parte del proceso de maduración del mercado, causado por el interés general, tanto de individuos como de corporaciones.

En medio de este auge del Bitcoin, les comparto seis recomendaciones para los peruanos que quieran adentrarse y hacer su primera inversión en el mundo de los criptoactivos:

- Educarse: La educación garantizará que estás invirtiendo en algo que conoces y que por tus propias conclusiones decides invertir. Hay que tener constante información sobre el activo, ya que esto le permitirá a las personas evaluar la volatilidad de la moneda y no tomar decisiones con prisa.

- No comprar por euforia o vender por pánico: Este mercado puede ser algo volátil, por lo tanto, hay que tener en cuenta que cada inversión que se haga es responsabilidad del inversor y no de quienes prestan el servicio. Por esa razón, es recomendable tomar decisiones conscientes, analizar bien la fluctuación de la moneda y no dejarse llevar por las emociones. Un buen inversionista toma decisiones basadas en datos y análisis, no por el comportamiento del mercado solamente.

- Diversifica y prueba con otras monedas: El Bitcoin es la moneda más famosa entre las cripto alrededor del mundo. Sin embargo, hay otras que han empezado a ganar terreno en el mercado y tienden al alza a lo largo del tiempo. De esta manera, es buena idea que se realicen otras inversiones para no poner todas las opciones en un solo lugar, y así, se amplían las posibilidades de ganancia y se tiene mayor seguridad porque el riesgo se diluye entre varias inversiones.

- No confiar en rendimientos garantizados: Es de público conocimiento que personas inescrupulosas han manipulado a otros con esquemas piramidales que se relacionan con la compra de criptoactivos. Por ello, es recomendable que los usuarios solo tengan en cuenta los operadores con buena reputación y saber entender que no siempre estas divisas tienen rendimientos positivos y nadie puede garantizarlos.

- Utilizar plataformas confiables: Evitar plataformas P2P (por sus siglas en inglés Peer to Peer), ya que en muchos casos ponen en riesgo la identidad y datos personales de los usuarios. Además, la mayoría no cumple con estándares de KYC (Know Your Customer o Verificador de Usuarios) y AML (Anti-Money Laundering o Prevención de Blanqueo de Capitales).

- Si eres novato, inicia con pequeñas cantidades: Lo interesante de estas divisas es que los usuarios no están obligados a pagar por la totalidad de cada una de ellas, ya que se pueden comprar en pequeñas fracciones y las plataformas como BITPOINT le permiten invertir desde US$ 20 en el Perú. De esta manera, y sin el ánimo de ser pesimistas es mejor empezar invirtiendo gradualmente.

Finalmente, no debemos olvidar que a largo plazo, históricamente la tendencia ha sido alcista, por lo que algunos inversionistas novatos tienen la estrategia de comprar y esperar sin preocuparse mucho por la volatilidad.