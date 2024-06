Hace poco un familiar me compartió su decisión de retirar 4 UIT (más de 20 mil soles) del fondo de su AFP y me pidió orientación sobre cómo usar ese dinero de manera adecuada. Específicamente, estaba debatiendo entre colocarlo en un depósito bancario con una tasa de interés atractiva o invertirlo en un emprendimiento que había soñado desde hace tiempo, pero que nunca pudo ejecutar debido a sus largas horas de trabajo.

Este caso no es del todo aislado. Tal como se comentó hace algunos días en este diario, la mayoría de los afiliados al sistema privado de pensiones que ha optado por la liberación de sus ahorros previsionales en este sétimo retiro tiene empleo estable y percibe ingresos regulares, enfrentándose, por tanto, a la tarea de invertir sabiamente sus fondos.

La primera opción, el depósito bancario, parece atractiva en un principio, con tasas de interés que aún superan el 6%. Sin embargo, para un inversionista a largo plazo dispuesto a asumir riesgos, estas tasas podrían no ser lo suficientemente altas, especialmente considerando la probabilidad de que disminuyan pronto a niveles cercanos al 4% debido a políticas monetarias más flexibles por parte del BCR, en un contexto de inflación controlada y una economía todavía en proceso de recuperación. A manera de referencia, esta ligera disminución de 2% en las tasas de interés tiene un impacto significativo en el rendimiento acumulado en periodos extensos de inversión. Por ejemplo, en un horizonte de 30 años, esta reducción implica una disminución del crecimiento de capital acumulado del 44%.

Por otro lado, invertir en un emprendimiento, si bien es loable en términos de espíritu empresarial, conlleva un riesgo considerable. En el Perú, la mayoría de los nuevos negocios enfrentan desafíos significativos en sus primeros años, con estadísticas que muestran que ocho de cada 10 no logran sobrevivir más allá del primer año de operación y, de los dos que quedan, solo sobrevive uno en los siguientes años. Por tanto, no es prudente usar el dinero de tu jubilación en proyectos de altísimo riesgo, especialmente si no les vas a dedicar mucho tiempo.

En ese sentido, y teniendo en cuenta ambos escenarios, la recomendación fue considerar una estrategia de inversión diversificada que maximice las oportunidades de rendimiento a largo plazo. Esto incluye la posibilidad de invertir en una variedad de activos como acciones y bonos tanto en el mercado local como internacional. Además, dada su ocupada agenda laboral, sugerí confiar en la gestión profesional de fondos para maximizar los retornos y minimizar los riesgos. Mi familiar, quien no recordaba en ese momento a qué me dedico, no entendió la ironía de mi respuesta. Incluso, para las mentes más escépticas, está la posibilidad de invertir mediante aportes voluntarios sin fin previsional.

En resumen, sea cual sea la elección final, lo importante es considerar todas las opciones disponibles y asegurarse de que la inversión esté alineada con los objetivos personales y financieros a largo plazo. Esto finalmente garantizará una estrategia sólida y bien fundamentada para asegurar un futuro financiero seguro y estable.

