La segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Digna Calle (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley cuyo fin es derogar la otorgación de una pensión vitalicia a los expresidentes de la República.

“La pensión vitalicia de expresidentes no es idónea, por cuanto la Ley N° 26519, ley que establece pensión para expresidentes Constitucionales de la República, genera una discriminación, al sobreponer a un expresidente frente al resto de la población, más aún, respecto de aquellos aportante y ex aportantes del sistema nacional de pensiones que solo tienen 5 años de aportaciones, no pueden acceder a una pensión”, se lee en la sustentación del proyecto presentado.

También argumenta que esta pensión es un “gasto superfluo” e innecesario, pues no aporta en la lucha contra la pobreza y el hambre en el país.

Finalmente, Digna Calle puntualiza que “la derogación de la Ley N° 26519, Ley que establece pensión para expresidentes Constitucionales de la República, es oportuna y necesaria”.

VIDEO RECOMENDADO

Antauro

Ante ello, la pregunta de hoy es:

¿Cree que se debe derogar la ley que otorga pensión vitalicia a expresidentes?

Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del mañana.