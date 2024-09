El 5 de noviembre habrá una elección presidencial trascendental en Estados Unidos. De un lado está el expresidente Donald Trump, siempre rodeado de controversia y que intenta regresar después que fue derrotado por el actual presidente Joe Biden en la elección del 2020. De otro lado, está la actual vicepresidenta, Kamala Harris, quien lo reemplazó después de una especie de golpe de estado dentro del partido Demócrata, gatillado por una actuación pobre del presidente en un debate con Trump hace 2 meses. Se enfrentan ideas totalmente opuestas en cuanto al manejo económico. Quien gane la elección tendrá sin duda un efecto importante en la actuación de la economía norteamericana, la más grande del mundo.

Empecemos con Trump. Él propone una política altamente nacionalista, con aranceles altos a las importaciones, sobre todo las que provienen de China, y prohibiciones y restricciones a la inversión extranjera en general, principalmente la que procede de China. Presenta su fórmula de arancel general del 10% a todas las importaciones –incluyendo las que tienen tratado de libre comercio, cómo el Perú– y del 60% a las provenientes del país asiático. Lo propone como una solución para generar empleo industrial en Estados Unidos. Trump tiene la ventaja que su política proteccionista, que empezó en su primer Gobierno (2017 – 2021), fue continuada por el actual presidente Biden. Pero la llevaría a niveles no vistos desde el famoso arancel Smoot-Hawley de 1930, que es considerado por los historiadores como una de las causas de la gran depresión económica de la década de 1930.

No se puede decir si una administración Trump haría lo que está proponiendo hoy, pero no hay duda de que algo haría en ese sentido. La mayoría de los economistas piensan que este tipo de proteccionismo repercutiría en más inflación para el consumidor y menos crecimiento para la economía, y ciertamente no ayudaría en generar más empleo.

Al otro lado está Kamala Harris, quien en los últimos días hizo un intento de anunciar su programa económico, cuya pieza central sería controlar los sobreprecios que las grandes empresas supuestamente les cobran a los consumidores. Este plan no ha sido articulado aún, pero la reacción general de los analistas es que no alcanzaría sus objetivos, que son reducir la inflación (actualmente es 2.9% –comparado con el Perú en 2.2%–) y tampoco en generar mayor empleo, tarea difícil porque ya la tasa de empleo en Estados Unidos está en sus niveles históricos más altos en los últimos 50 años.

Lo que ocurra en Estados Unidos es muy importante para la economía mundial, incluso para China, la segunda economía en envergadura, porque una parte de las exportaciones chinas van a Estados Unidos directamente o a través de México por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. La verdad es que la economía de Estados Unidos ha mostrado una fuerte recuperación desde los estragos del covid en el año 2020. Para sostener la recuperación, Estados Unidos ha generado muy fuertes gastos fiscales, creando un déficit presupuestal del orden del 6.8% del producto. El déficit presupuestal anunciado por Biden para el ejercicio fiscal 2025 es aún mayor. El nivel de la deuda pública está sobrepasando el 100% del producto, una cifra a niveles europeos que dificulta el manejo fiscal y monetario. Claro, por otro lado, el déficit fiscal es el estímulo que está manteniendo la economía norteamericana con un dinamismo envidiable.

Ninguno de los dos planes económicos, ni de Trump ni de Harris, se enfrenta a esta potencial crisis fiscal. Por el momento no hay ningún indicio de crisis, pero los mercados financieros cada cuando pegan un ligero sobresalto de ansiedad. El tema en algún momento será la reacción de los inversionistas en bonos de la tesorería norteamericana, que incluyen notablemente a los bancos centrales de China, Japón y varios otros inversionistas internacionales. El día en que pierdan la confianza, puede haber un serio problema, que por el momento no se ve, pero está latente cada día que sigue aumentando el gasto público. Muchos dirán que es improbable una crisis: en Europa los niveles de deuda gubernamental son más altos y no ha habido hasta ahora una gran crisis. Pero los problemas no se pueden planificar: en las finanzas públicas surgen de un día para el otro y ahí los gobiernos entran en crisis. El debate en Estados Unidos debe ser cómo hacer una transición gradual en los próximos años, de una situación de gasto fiscal que es difícil de controlar hacia un manejo más equilibrado de las finanzas públicas.

Todo esto tendrá un efecto importante en la elección del 5 de noviembre si es que empiezan los mercados financieros a ponerse inquietos porque no ven programas claros de saneamiento fiscal.

El principal problema que enfrenta la economía norteamericana hoy es el impacto selectivo de la inflación de los años 2020 a 2023, la que ha alejado a muchos del sueño de una casa propia: las tasas hipotecarias no han subido tanto como se cree, pero el precio de la vivienda si ha aumentado sustancialmente. El precio medio de una vivienda nueva es de alrededor US$400,000, un monto difícilmente financiable para alguien que gana un sueldo promedio de US$50,000 anuales. Solucionar esto es el principal problema que enfrenta el nuevo Gobierno norteamericano. Los aranceles a las importaciones y los subsidios al consumo no solucionarán el problema; la única solución es regresar a los principios básicos del buen manejo fiscal y económico. En los días que vienen veremos que la Reserva Federal bajará sus tasas, un paso positivo, pero no es la solución al verdadero problema que es un manejo fiscal demasiado laxo. Es algo muy parecido a lo que pasa en el Perú, guardando las proporciones, porque nuestra economía es muy pequeña en comparación con la de Estados Unidos.