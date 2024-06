El primero es el síndrome de Riley-Day. Este se produce por una mutación en el gen IKBKAP que genera un mal funcionamiento del sistema nervioso impidiendo al cuerpo sentir dolor. Así, en las empresas, cuando se manifiesta este síndrome, el sistema nervioso datológico se atrofia e impide que puedan sentir dolor, es decir que sus sistemas de información no presentan –o presentan demasiado tarde– a ese cerebro que es el management aquella información que es relevante para su supervivencia, recordemos que la función principal del dolor es avisar al cuerpo que algo no anda bien. Podríamos decir que este es un fallo de la tecnología producto de un ciclo del dato mal diseñado.

Aun si logramos tener un excelente sistema nervioso datológico (lo mejor del Big Data y la Inteligencia Artificial) la empresa puede adolecer de aboulomanía, que es un desorden mental que impide a la organización, como a los humanos, tomar decisiones. Esto se manifiesta a través de una serie de síntomas como es refugiarse en el sobre análisis –pedir más información que se verá en la próxima reunión donde se pedirá más información que ser verá en una siguiente reunión– o en solicitar diagnósticos, mesas de trabajo, etc. que darán la sensación de estar haciendo algo aunque la decisión no se tome. En este caso el fallo no está en la tecnología, como en el punto anterior, sino en las personas, que son incapaces de generar un curso de acción una vez los datos han dicho todo lo que tenían o podrían decir.

Así es que la recomendación es clara, antes de pensar en el tratamiento hay que diagnosticar el problema, si la empresa adolece de aboulomanía lo peor que podemos hacer es invertir en más tecnología cuando la solución está en el mindset; y viceversa cuando se padece el síndrome de Riley-Day.