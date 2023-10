Sin embargo, en la actualidad, vemos que el mundo está virando a miradas nacionalistas que nos alejan de estos conceptos de cooperación y respeto a las normas globales. Al parecer, los beneficios de la globalización pudieran perderse a pasos agigantados por un creciente sentimiento nacionalista y hasta chauvinista. El “Make America Great Again” de Donald Trump no es un caso aislado, es la vuelta a un proteccionismo disfrazado de la idea que todo pasado fue mejor. Desde estas trincheras se ofrece mayor intervención estatal, con subsidios y preferencias a actividades particulares que no se fundamentan en razones económicas, sino en razones políticas. Una nueva versión de viejo populismo, esta vez con exagerados temores frente al avance económico de ciertos países en el orden global. Lo vemos en los discursos de los precandidatos presidenciales de Estados Unidos, con anuncios de subir sus niveles arancelarios más allá de sus compromisos con la OMC por razones geopolíticas. No les importa que eso significa alza de precios para sus consumidores o el encarecimiento de sus exportaciones, perdiendo su ventaja comparativa frente a otros países. También en EE.UU. y otros países desarrollados están otorgando ingentes subsidios a las llamadas industrias estratégicas, en una guerra comercial sin límite. Esto, a costa de incrementar su déficit y deuda, presionando la tasa de interés al alza, afectando a otros países del orbe y encareciendo el crédito a sus propios ciudadanos. Está, también, la sobrerregulación de las cadenas globales de valor sobre temas ambientales y sociales, al punto que los resultados puedan ser totalmente contrarios a los esperados, con exclusión de pymes, pérdidas de empleo y mayor destrucción de los ecosistemas en los paises proveedores, pues no contemplan las realidades de esas naciones. En los países en desarrollo, como el nuestro, cobra fuerza la tendencia antiglobalización, a pesar de los beneficios que nuestra inserción internacional ha traído con incremento sustantivo del comercio y la inversión directa extranjera en el país. Cuidemos los activos que nos provee el multilateralismo, siempre perfectible, para asegurar a nuestros ciudadanos la libertad y el bienestar social y económico, sostenible y no excluyente. Cuidado con los cantos de sirena que nos alejen de un sistema de reglas que permiten una convivencia ciudadana global.