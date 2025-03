La equidad de género no es solo una cuestión de justicia social; es una estrategia de negocio con impacto directo en la rentabilidad. Según McKinsey (2023), las empresas con equipos ejecutivos diversos son un 25% más rentables, y aquellas con mayor equidad logran hasta un 60% más de eficiencia en la resolución de problemas. No estamos hablando de una tendencia, sino de una ventaja competitiva probada.

Aun así, en América Latina, las mujeres lideran el 50% de los emprendimientos, pero solo el 15% ocupa cargos de dirección en grandes empresas. En Perú, el panorama es aún más desafiante: solo el 13% de los puestos directivos son ocupados por mujeres, y el avance ha sido lento, con un aumento de apenas 6% en la última década (Women CEO Perú, 2024). Si miramos las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, la situación no cambia mucho: de 999 directores, solo el 12.8% son mujeres (PwC, Centrum PUCP, 2024).

Como General Manager de VTEX South LATAM y primera mujer en asumir una vicepresidencia en la región, veo a diario cómo la diversidad impacta en la innovación, la agilidad y la sostenibilidad del negocio. En el ecommerce, las mujeres toman el 70% de las decisiones de compra, pero menos del 20% de los CEO de la industria son mujeres. No es solo una brecha de representatividad, sino un desajuste estratégico.

Pero aquí hay un punto clave: la equidad real no es solo acceso, sino condiciones. No basta con abrir oportunidades si las estructuras dentro de las empresas siguen imponiendo barreras invisibles. Desde mi experiencia como ejecutiva y como madre, sé que una carrera exitosa no debería implicar renunciar a la vida personal. Aún enfrentamos preguntas que rara vez se hacen a los hombres: ¿cómo balanceas tu carrera y tu familia? La verdadera transformación ocurre cuando conciliación y liderazgo dejan de verse como opuestos.

Las empresas tienen más de mil maneras de capitalizar el talento femenino. Aquí cinco estrategias clave para acelerar el cambio y convertir la equidad en un motor de crecimiento sostenible:

1. Diversidad en la toma de decisiones

Las empresas con mayor diversidad en sus juntas directivas generan un 21% más de rentabilidad (Deloitte, 2023). No es solo una cuestión de representación; es una inversión en mejor toma de decisiones y mayor innovación.

2. Mentoría y patrocinio activo

Las mujeres no solo necesitan más acceso, sino respaldo dentro de las organizaciones. Contar con líderes que impulsen activamente su desarrollo profesional facilita su llegada a posiciones estratégicas.

3. Flexibilidad laboral con corresponsabilidad

El equilibrio entre la vida personal y profesional no debería ser un tema exclusivo para mujeres. Implementar esquemas híbridos y licencias de paternidad equitativas redistribuye responsabilidades y fomenta culturas organizacionales más inclusivas.

4. Selección y promoción basada en criterios objetivos

Muchas decisiones de contratación y ascenso siguen basándose en percepciones subjetivas. Estandarizar procesos de selección y ascenso reduce sesgos inconscientes y permite que el talento crezca por mérito, no por afinidades personales.

5. Medición y rendición de cuentas

Las empresas que realmente valoran la equidad no solo la promueven, la miden. Definir indicadores específicos y hacer seguimiento permite convertir la diversidad en una estrategia sostenible y rentable.

El futuro es inclusivo, diverso y equitativo. Apostar por la equidad no es solo lo correcto, es lo más inteligente para la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. La evidencia es clara. Así que la pregunta no es si la equidad es rentable, sino cuántas empresas están listas para aprovecharla al máximo.