Un ejemplo sencillo que ayuda a entender la generación de nichos de oportunidades a partir de la IA se presenta en un reciente artículo del fondo de venture capital NFX. Este ejemplo presenta la introducción de la IA al ajedrez en 1997, luego de que Deep Blue venciera a Garry Kasparov. Este hito no suprimió a los jugadores humanos, sino que desencadenó un renacimiento en la industria, dando lugar a nichos como el “ajedrez avanzado” y el entrenamiento asistido por IA. Estos nichos nunca podrían haber existido si la IA no hubiera ingresado a la “industria” del ajedrez.

En el mismo artículo también se presenta cómo la introducción del streaming generó nuevos nichos de oportunidad en la industria musical. La llegada del streaming cambió la forma en que compramos, fijamos precios, consumimos y distribuimos música. Empresas como Bandcamp permitieron a los artistas vender directamente a los fanáticos. Plataformas como Soundcloud crearon nuevas oportunidades para que los artistas sean descubiertos. Spotify cambió la forma en que fijamos precios y consumimos música. Debido al streaming se cambió la forma en que consumimos música para adaptarnos a herramientas nuevas y mejores.

Si analizamos el mercado financiero, podemos identificar que la IA tendrá un efecto similar a los descritos anteriormente para crear nuevos nichos de oportunidad:

Análisis de datos y predicciones precisas: la IA puede revolucionar el análisis de datos, permitiendo una evaluación más profunda y precisa de las tendencias del mercado, el rendimiento de las inversiones y los riesgos financieros. Los algoritmos avanzados pueden procesar grandes cantidades de información en tiempo real, facilitando la creación de modelos de negocio alrededor de las predicciones sobre los movimientos del mercado.

Asesoramiento financiero personalizado: la IA puede brindar asesoramiento financiero personalizado basado en el análisis de datos específicos de cada cliente.

Detección de fraudes y seguridad: la IA puede crear nuevos negocios en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de comportamiento y transacciones, e identificar posibles amenazas, proporcionando una capa adicional de protección contra fraudes y ciberataques.

Desarrollo de nuevos instrumentos financieros: la IA puede inspirar la creación de nuevos instrumentos financieros y modelos de negocio innovadores.

De igual forma, en los mercados retail, la IA puede generar los siguientes espacios de oportunidad:

Personalización de la experiencia del cliente: la IA puede analizar datos del comportamiento del consumidor, preferencias de compra y tendencias del mercado para ofrecer una experiencia de compra altamente personalizada.

Gestión de inventarios y cadena de suministro: la IA puede mejorar la gestión de inventarios mediante el análisis predictivo de la demanda y la optimización de la cadena de suministro.

Comercio conversacional y asistentes virtuales: la implementación de chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA permite una interacción más natural entre los consumidores y las plataformas de comercio electrónico.

Optimización de precios y promociones: los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar datos de precios en tiempo real, así como las respuestas de los consumidores a promociones específicas.

Experiencia de compra en tienda física: la IA puede mejorar la experiencia de compra en tiendas físicas mediante tecnologías como el reconocimiento facial y análisis de sentimientos.

Prevención de pérdidas y seguridad: los sistemas de videovigilancia basados en IA pueden identificar patrones sospechosos de comportamiento y alertar sobre posibles actividades delictivas.

Los mercados seguirán generando nuevos nichos de negocio a medida que se expanda el uso de la IA y es probable que las empresas ya establecidas no logren aprovechar completamente estas oportunidades. En cambio, este entorno de nuevas posibilidades se erige como el espacio propicio para que las startups florezcan y tracen su camino hacia el éxito. Por ende, la adaptabilidad y la visión estratégica se vuelven fundamentales para el éxito empresarial. Las estrategias de innovación abierta no solo son recomendables, sino esenciales para liderar transformaciones en este nuevo paradigma empresarial, garantizando un crecimiento sostenible en el dinámico paisaje de los negocios del futuro. La IA no solo sigue creando oportunidades, también redefine la forma en que las empresas conciben, innovan y prosperan.