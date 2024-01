En una de las primeras investigaciones a profundidad sobre la viabilidad de que la IA desplace la mano de obra, los investigadores modelaron el atractivo económico de automatizar diversas tareas en Estados Unidos, concentrándose en trabajos donde se emplea la visión por computador (por ejemplo, maestros y tasadores de propiedades).

Descubrieron que solo el 23% de los trabajadores, medidos en términos de salarios en dólares, podrían ser efectivamente reemplazados. En otros casos, debido a que el reconocimiento visual asistido por IA es costoso de instalar y operar, los humanos hacen el trabajo de manera más económica.

La adopción de la IA en todas las industrias se aceleró el año pasado después de que ChatGPT de OpenAI y otras herramientas generativas mostraran el potencial de la tecnología.

Empresas de tecnología desde Microsoft Corp. y Alphabet Inc. en Estados Unidos hasta Baidu Inc. y Alibaba Group Holding Ltd. en China implementaron nuevos servicios de inteligencia artificial y aceleraron los planes de desarrollo, a un ritmo que algunos líderes de la industria advirtieron que era imprudentemente rápido. Los temores sobre el impacto de la IA en el empleo han sido durante mucho tiempo una preocupación central.

LEA TAMBIÉN: IA ocupa el centro de la escena en Foro de Davos

“Se expresa con frecuencia que las máquinas nos robarán los puestos en épocas de rápidos cambios tecnológicos. Esta ansiedad ha resurgido con la creación de grandes modelos de lenguaje”, dijeron los investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT en el artículo de 45 páginas titulado Beyond AI Exposure.

“Encontramos que solo automatizar el 23% de la compensación de los trabajadores ‘expuestos’ a la visión por computador con IA sería rentable para las empresas debido a los grandes costos iniciales de los sistemas de IA”, agregaron.

La visión por computador es un campo de la IA que permite a las máquinas obtener información significativa a partir de imágenes digitales y otras entradas visuales, y sus aplicaciones más ubicuas aparecen en sistemas de detección de objetos para la conducción autónoma o para ayudar a clasificar fotografías en teléfonos inteligentes.

La relación costo-beneficio de la visión por computador es más favorable en segmentos como el comercio minorista, el transporte y el almacenamiento, todas áreas donde Walmart Inc. y Amazon.com Inc. son prominentes.

También es factible en el contexto de la atención médica, según el artículo del MIT. Un despliegue más agresivo de la IA, especialmente a través de ofertas de suscripción de IA como servicio, podría ampliar otros usos y hacerlos más viables, dijeron los autores.

El estudio fue financiado por el MIT-IBM Watson AI Lab y utilizó encuestas en línea para recopilar datos sobre alrededor de mil tareas con asistencia visual en 800 ocupaciones. Hoy en día, solo el 3% de esas tareas se pueden automatizar de manera rentable, pero esa cifra podría aumentar al 40% para 2030 si los costos de los datos disminuyen y la precisión mejora, dijeron los investigadores.

El Fondo Monetario Internacional dijo la semana pasada que casi el 40% de los empleos a nivel mundial se vería afectado y que las autoridades de política monetaria tendrían que equilibrar cuidadosamente el potencial de la IA con sus consecuencias negativas.

En el Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada, muchas discusiones se centraron en el desplazamiento de la fuerza laboral por parte de la IA. El cofundador de Inflection AI y DeepMind de Google, Mustafa Suleyman, dijo que los sistemas de IA son “fundamentalmente herramientas que reemplazan la mano de obra”.

Un estudio de caso en el artículo analiza una panadería hipotética. Los panaderos inspeccionan visualmente los ingredientes para controlar la calidad a diario, pero eso representa solo el 6% de sus tareas, dijeron los investigadores. El ahorro de tiempo y salario que supone la implementación de cámaras y un sistema de inteligencia artificial todavía está lejos del costo de una actualización tecnológica de este tipo, concluyeron.

“Nuestro estudio examina el uso de la visión por computador en toda la economía, evaluando su aplicabilidad a cada ocupación en casi todas las industrias y sectores”, dijo Neil Thompson , director del Proyecto de Investigación FutureTech en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT.

“Demostramos que habrá más automatización en el comercio minorista y la atención médica, y menos en áreas como la construcción, la minería o el sector inmobiliario”, dijo por correo electrónico.