Por Ernesto Leyva

PREÁMBULO

Dificulto que algo nos haya dolido tanto como esta crisis causada por el virus Corona. Nos habíamos olvidado todos de lo que era una epidemia. Empiezan como un tema alejado y se convierten en uno cercano que paraliza nuestro País. Lo peor, cuando nos enteramos que hay más de 5,000 fallecidos, todo es más doloroso.

Sin embargo, qué difícil es apartarse del análisis rutinario de COVID-19, porque, confieso que estoy sobre influido y saturado con las malas noticias de los diarios y la televisión. Pareciera haber un solo destino y que todos caeremos en él inexorablemente.

En mi vida he visto tantas noticias y tantos “destinos” que han sido contradichos por descubrimientos de vacunas, capturas de abimaeles y otras, que opino que esto debería debelarse y propalarse en los medios de comunicación.

Por eso decidí ir a un camino más racional: analizar fríamente lo que está pasando y para ello las cifras financiero-contables me tenían que ayudar.

EL ANALISIS FINANCIERO

La Superintendencia del Mercado de Valores- SMV antes se llamaba CONASEV y su valía es que tiene las cifras de los “balances” (estados financieros) de las empresas que cotizan en Bolsa. Por supuesto que no son a la fecha, pero, lo último que tienen es el 31 de marzo del 2,020 y esto es muy útil. Recordemos que las empresas peruanas tuvieron un enero y febrero normales y que esta normalidad se extendió hasta el 15 de marzo. Recién a partir del 16 rigen las medidas que cortaron el acceso al mercado para la mayoría de los sectores; sólo los supermercados, farmacias y bancos quedaron con pequeñas restricciones de horarios.

Realizamos una investigación de los estados financieros de la SMV y la estadística nos dice lo siguiente:

§ Lo primero que trae es la sorpresa que 81 de las 186 empresas incluidas en la base de datos no reportaron cifras. Esto es casi el 44% y esta es una cantidad que no había visto antes. Incluso, en este lote están empresas como la de electricidad de Lima, Petroperú, la primera cervecería del Perú, el mayor fabricante de leche y otras de primera categoría. Hice la averiguación y la causa de estas ausencias es que la SMV dio la misma facilidad de la SUNAT en cuanto a poder entregar la información a fines de junio.

§ Con esta sorpresa nos propusimos muestrear entre las restantes 105 empresas aquellas que eran muy conocidas con lo que hicimos una muestra de veinte empresas. En estas empresas, viene la segunda sorpresa: 14 de las 20 reportan que en el primer trimestre del 2,020 tuvieron menos venta que en el primer trimestre del 2,019. Este 70% es un tema lógico que analizaremos más adelante.

§ También 14 de las 20 empresas tuvieron menos utilidad bruta, es decir, vendieron menos que el mismo trimestre del 2,019 y no estuvo a su alcance reducir el costo de producir el bien que venden o el servicio que prestan.

§ La más importante de las conclusiones: 15 de las veinte empresas tuvieron menos utilidad neta que en el mismo trimestre del 2,019. Este 75% de las empresas que han reportado es otro tema que va al fondo de este artículo.

§ La información de estas empresas que cotizan en Bolsa es coincidente con la de las empresas que operan en el Perú. Hemos tenido acceso a información similar en nuestra cartera de servicios de “outsourcing”.

¿QUE NOS DICEN ESTAS CIFRAS?

En términos financieros podemos reflexionar en la siguiente forma:

a) Las cifras hasta el 31 de marzo del 2,020 nos muestran que la drástica restricción de mercado de solo 16 días ha generado:

Una menor venta del 2.0 % en el trimestre; y

Una menor utilidad bruta del 6.0 % en ese trimestre.

Una menor utilidad neta del orden del 32.7 % en el mismo trimestre.

b) Este panorama negativo se produjo por solo 16 días de restricciones. Al 31 de mayo las restricciones tendrán 77 días y al 30 de junio van a tener 107 días. Por ende, las medidas han resultado siendo muy drásticas para la economía de las empresas.

c) Las restricciones, no debemos olvidar, también incluyeron que durante esos 16 o 77 o 107 días no hubo trabajo en la mayoría de estas empresas, por lo que también repercutió en el consumo.

d) Si se proyecta la venta del 2,020 considerando que durante tres meses y medio no se vendió nada (quince días de marzo, todo abril, todo mayo y todo junio) y los demás meses se vende el promedio anterior, resulta que la venta total del año será 30.6 % menos que en el año 2,019.

¿COMO DEBEMOS ACTUAR?

Este panorama es obviamente muy negativo y nos obliga a tomar decisiones serias. De lo que hemos reflexionado y de lo que hemos conversado con un grupo de clientes, nos surgen las siguientes ideas, que lo pueden ayudar:

Sobrevivencia

Lo primero es sobrevivir. Esto significa, que, ante una época tan imprevisible y poco planificada como esta, es necesario tomar decisiones orientadas a simplemente no caer hasta el fondo del abismo. Con esta afirmación me quiero referir a:

las medidas que ha dictado el Gobierno: AFP´s, suspensión perfecta, retraso en el pago de ciertos impuestos, Reactiva, etc.

aquellas que los bancos han facilitado, como extender los plazos de financiamiento.

aquellas que ha puesto la cuarentena como es el trabajo desde casa por Internet.

Adecuación

Significa comenzar a tranquilizarse y volver a “pintar” el mercado y sus necesidades para ver cuáles de nuestras unidades de negocios pueden seguir vigentes, cuáles hay que cambiar y …cuáles se pueden crear. Algunos ejemplos:

no va a ser el mejor momento para vender cosas caras o inaugurar un nuevo restaurante;

cuando la gente tiene que permanecer tanto tiempo en sus hogares, va a cuestionar el tamaño de su televisor, la comodidad de su cama, la decoración, la pintura, etc.

Reflexión sobre el Modelo de Negocios

Con cierta estabilidad económica ya se puede reflexionar mejor y el primer tema que merece esto es el Modelo de Negocios adoptado por la Empresa y que de seguro- necesita una revisión. De seguro nuestro actual Modelo fue creado cuando el Perú crecía y los mercados tendían a la sofisticación. Pero, hoy en día sabemos que, al menos, los tres siguientes años serán para pelear.

En esa “pelea” tenemos que:

volver a “pintar” el mercado escudriñando en sus características.

ver si estamos satisfaciendo todos sus ángulos.

definir los productos que podríamos poner o en qué forma reformar los actuales.

definir si la suma de los productos que pueden sobrevivir más los nuevos siguen “sumando” la misma estrategia que teníamos o hay retocarla un poco (o mucho).

¿por lo tanto, nuestra organización quedaría igual?

¿y nuestro Modelo Comercial?

¿y nuestro Modelo de recursos humanos?

Reflexión sobre el Modelo Financiero

Este es ejercicio de reflexión final. En él nuestros comerciales y financieros deberán pensar y cuantificar algunos temas tan trascendentales como:

¿cuál fue nuestra pérdida durante la cuarentena?

¿cómo enfrentar esta crisis?

¿cómo está y estará nuestro flujo de caja en los próximos años?

¿cómo se traduce en cifras el nuevo Modelo estratégico que se viene pensando?

¿cuál sería su proyección a cinco años?

Parece difícil, ¿no? En realidad, no. Incluso, al principio es muy creativo porque se va creando una realidad cuantitativa diferente. Luego, los ajustes a la realidad lo hacen interesante. El producto final es una proyección de estados financieros que se debate en Comité de Gerencia. El ejercicio completo.

Esta descripción de los “to-do’s” nos muestra que este no es el momento de comentarios y chismes, sino de rencauzamiento de las actividades de la Empresa en una época diferente; que mezcla un entorno penoso y fuerte con un ansia permanente de salir adelante y lograr el éxito empresarial. Suerte, amigos.