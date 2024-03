La Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos publicó una nueva norma de divulgación climática, luego de dos años de intensas revisiones, oposición política e inclusive procesos legales para bloquear su implementación. Dicha norma sigue el esquema de las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) para la divulgación sobre cómo el cambio climático afecta a los negocios. El objetivo de este requerimiento es mejorar la transparencia y la toma de decisiones informadas en el mercado financiero en relación con los impactos del cambio climático en las empresas.

Dado el amplio debate y oposición generada, la norma finalmente excluyó el requerimiento de divulgación del alcance 3 para el reporte de los gases de efecto invernadero (GEI); así como establece la obligación de reporte del alcance 1 y 2 para las actividades calificadas como materiales. Así, esta determinación se distancia de la posibilidad de lograr estándares internacionales armonizados en la divulgación de información climática. LEA MÁS: La politización de la inversión sostenible La publicación de esta norma ha generado diversas reacciones. Por un lado, está la reacción positiva de inversionistas, empresas con prácticas avanzadas de sostenibilidad y grupos de interés ambiental que han aplaudido la publicación, pues consideran que esta medida es crucial para evaluar la gestión de riesgos climáticos de las compañías en las que invierten. Asimismo, se ha generado preocupación y críticas de algunos sectores empresariales que consideran que la regla podría imponer costos adicionales y complejidades en la divulgación de información. Algunas empresas incluso argumentan que la evaluación detallada de riesgos climáticos podría ser difícil de realizar y requeriría recursos significativos. En esa línea, la implementación de la norma está en pausa debido a procesos legales interpuestos para evitar que entre en vigencia, todo esto ocurre en un año electoral y con el movimiento anti-ESG tomando fuerza. LEA MÁS: ESG en el 2024: Regulaciones y retos Lo que hay que rescatar es que la normativa que exige la divulgación climática sigue en aumento en el mundo, a pesar de la oposición de ciertos sectores. Es clave entender que estar listos para la divulgación no es un tema menor; pues más allá de lo engorroso y costoso del proceso de reporte en sí, no se puede reportar lo que no se gestiona. El objetivo final debe ser estar debidamente preparados para gestionar los riesgos climáticos, contar con los procesos de gestión debidamente implementados e integrados, que en agregado nos permitan alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y que permitan canalizar capital de una manera informada.