Actualmente existe un ambiente de alta politización y polarización alrededor de las inversiones ESG y no es difícil predecir que el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos podría tener incidencia en esta tendencia.

Este clima se puede haber generado por la relevancia que han venido cobrando los factores ESG alrededor del mundo en los últimos años, lo cual ha derivado en un sinnúmero de regulaciones, estándares, acuerdos globales y asociaciones de inversionistas que buscan soluciones para los problemas que afrontamos en el campo de la sostenibilidad. También ha aumentado el número de compañías e inversionistas que integran los factores ESG en su gestión y en su estrategia.

Los riesgos y oportunidades relacionados con los factores ESG son reales y compañías e inversionistas en todo el mundo son conscientes de ello, por eso buscan gestionar estos criterios. Según la encuesta “The 2023 State of Corporate ESG” de Thompson Reuters, el 71% de los altos ejecutivos de Estados Unidos y Europa está de acuerdo o muy de acuerdo con que el papel de estos factores en el desempeño corporativo crecerá en el futuro. Esta situación podría desencadenar en un mayor riesgo, que implicaría que empresas o inversionistas comprometidos con la sostenibilidad no compartan sus progresos por temor al escrutinio público o a verse envueltos en alguna investigación, lo que se conoce como ‘greenhushing’.

La frase que hace unos meses usó Larry Fink, CEO de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo resume todo: “Ya no uso la palabra ESG, porque se ha convertido en un arma política usada por la extrema izquierda y por la extrema derecha”.

Lo que no debemos olvidar es que integrar los factores ESG materiales desde el punto de vista financiero, a la larga, implica tener más y mejor información para tomar decisiones. Con las leyes anti-ESG se logra todo lo contrario. No considerar este tipo de factores, se llamen ESG o no, más allá de la tendencia política que se tenga, no parece ser lo más racional, pero, al parecer, sí lo más conveniente para algunos sectores.

SOBRE EL AUTOR Daniela Door