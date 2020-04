Justo Zaragoza, director fundador del Grupo Educación al Futuro

Se han presentado algunas cifras de un sondeo, pero son resultados sesgados. Nosotros estamos realizando una investigación y lo que hemos encontrando es que hay un grupo importante de colegios que efectivamente no ha implementado educación virtual, pero también hay padres de familia que no conocen las herramientas en muchos casos y -de manera distorsionada- piensan que la educación virtual no sirve. Todo eso tiene que ver con la falta de conocimiento de lo que ocurre porque a todos nos ha tomado de sorpresa.

Hoy en día, algunos colegios aún no empiezan con las clases virtuales y probablemente lo hagan recién en mayo, pero existen aquellos que ya tenían desde antes alguna plataforma o estrategia para empezar a trabajar en línea. Esto nos muestra que el tema es heterogéneo, entonces no se puede hablar que las clases virtuales no sirven, un sondeo no es concluyente. Hay muchas variables que se juegan y entorno a ello, lo que corresponde es que se continúe con este aprendizaje y, conforme pasen las semanas, este aprendizaje va a ser mayor, no solo de alumnos, sino de padres y educadores. Y, al cabo de unos meses, veremos buenos resultados.

Si hablamos de las pensiones, vinculadas a la educación virtual, un porcentaje importante han hecho ajustes en marzo y abril en el orden de 10% en el segmento A/B, y en el C/D hasta 50%, la diferencia es que en este segundo estrato, muchos no han empezado con la educación virtual, solo tienen comunicaciones por Whatsapp, cosas muy elementales. Entonces, el padre de familia piensa que es bueno el descuento, pero no se le está entregando nada al alumno. En cambio en el A/B la reducción puede ser mínima, pero cuentan con plataformas propias y se imparten las clases casi con normalidad.

¿Qué pasa con los colegios pequeños? Muchos de ellos usan Zoom, la versión gratuita que dura 40 minutos. Mientras se conectan los alumnos tienen reuniones muy pequeñas. Obvio, eso no satisface. En cambio hay otros que trabajan con versiones pagadas y pueden impartir clases continuas.

Aspec tiene un portal que acoge quejas. Es natural que en un entorno como este -de incertidumbre-, las personas masivamente han volcado sus opiniones en la plataforma de la asociación y por eso casi la totalidad está insatisfecho (según el sondeo que realizó). La gente que está conforme obviamente no entra. Siendo así, no hablamos de una encuesta, es un sondeo. En nuestro caso estamos trabajando una encuesta, con muestra representativa y cuando tengamos los resultados veremos también resultados positivos, y claro, reclamos, que no son pocos, considerando que son 6,700 colegios privados solo en Lima y al menos 5,000 no tienen educación virtual como tal.

Cabe indicar que la educación remota, que incluye todo, tiene tres componentes. Uno es la educación a distancia que es lo que están recibiendo los chicos de las provincias, que ven la televisión, les han mandado los libros, entre otros; luego está la educación virtual que incluye una plataforma donde tienen algún nivel de comunicación, les envían videos; y finalmente tienes la educación online propiamente dicha, donde tienes al profesor frente a la clase, casi como si fuera presencial.

Al término de este tiempo, vamos a tener alumnos preparados en educación virtual, listos para buscar información por sí mismos, investigadores. Cursos online gratuitos que nadie toma, van a ser priorizados por la nueva generación. Esas son ventajas que ahora no estamos viendo, pero se va a dar.

Lo que tiene que haber es paciencia de los padres de familia porque los colegios paulatinamente están haciendo este descubrimiento. Lo mejor que puede hacer el Gobierno es charlas con la gente de Cisco, de Google, que son los que han colaborado con los proyectos del ministerio. Hay que capacitar a docentes de educación privada. Finalmente, el sector privado es aliado del público.

El Gobierno puede ayudar a los colegios es incluirlos en el programa Reactiva Perú, en vista que la morosidad ya venía alta y ahora con esta situación sin duda está en aumento. Desde Adecopa gremio que agrupa a unos 40 colegios de segmentos A y B han manifestado su decisión de fraccionar las pensiones,descuentos, becas parciales.