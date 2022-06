Los repuntes bursátiles después de las reuniones de la Reserva Federal son cada vez más cortos, una señal de que una generación de operadores bursátiles de EE.UU. condicionados a “comprar la caída” puede estar cada vez más cerca de comprender los desafíos que enfrenta la economía. Esa es una condición previa para que el mercado bajista siga su curso, aunque no significa necesariamente que esté más cerca de su fin.

Las acciones subieron el miércoles por la tarde después de que el Comité Federal de Mercado Abierto elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos, la mayor cantidad desde 1994, una extraña serie de eventos tomados al pie de la letra. Las tasas de interés más altas son kryptonita para el mercado de valores, pero aparentemente el repunte reflejó cierto alivio después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugiriera que los aumentos gigantes no se convertirán en la norma. quienes ganaron dinero con la liquidación previa a la reunión de la Fed cobraron sus fichas.

Sin embargo, muchos inversores minoristas siguen intentando en vano tocar fondo. Entre los fondos cotizados en bolsa que recibieron la mayor cantidad de flujos el miércoles se encuentran ARK Innovation y ProShares UltraPro QQQ de Cathie Wood, cuyo objetivo es generar el 300% del rendimiento del índice Nasdaq 100. (Los inversores también se amontonaron en inversiones más conservadoras, pero es revelador que el ETF iShares TIPS Bond superó a UltraProQQQ por solo dos lugares en el ranking).

La capacidad de los comerciantes para encontrar aspectos positivos en las conferencias de prensa de Powell es cada vez más difícil de comprender, especialmente si da un paso atrás y observa el panorama general. El miércoles, Powell reconoció que la Fed no estaba viendo signos de moderación de la inflación que había esperado en este momento y sugirió que era esencialmente impotente frente a algunas de las fuerzas clave que impulsaban las expectativas de inflación al alza, a saber, la energía y los alimentos. Lo que puede hacer es usar tasas de interés más altas, dijo, con el objetivo de “moderar la demanda”, un eufemismo del banco central para referirse a partes dañadas de la economía. Powell dijo que no quiere provocar una recesión, pero eso a veces es inevitable cuando los bancos centrales se esfuerzan por controlar la inflación. Esta situación particular solo se está volviendo más peligrosa.

La compra especulativa por inmersión nunca desaparecerá por completo, pero los optimistas claramente están perdiendo su convicción. Menos de 12 horas después, las acciones volvían a retroceder y seguían cayendo considerablemente después de que el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo también aumentaran las tasas de interés.

A los operadores veteranos les gusta buscar la “capitulación”, señales de que el mercado ha perdido toda esperanza en términos generales, como una condición necesaria para un fondo del mercado de valores, que luego puede comenzar a sanar en el camino hacia un nuevo mercado alcista. El mercado aún no está ahí, pero la cronología comprimida de los repuntes después de las decisiones de la Fed puede ser un paso positivo en esa dirección.