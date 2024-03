Este lunes, la Comisión Europea declaró ilegales las condiciones que impone Apple para que las aplicaciones de streaming puedan distribuir música a los usuarios de iPhone, y le impuso una multa de € 1,800 millones (poco menos de 1% del PBI peruano).

La madre del cordero es que Apple no deja que nadie que use un iPhone pueda instalar aplicaciones que no sean descargadas de la App Store, y cobra a los desarrolladores de aplicaciones una tarifa flat del 30% de sus ingresos por el derecho de estar allí. Para prevenir que empresas como Spotify (que hizo la denuncia que inició la investigación) le saque la vuelta gestionando suscripciones en su propia web, le prohíbe colocar enlaces en la aplicación y enviar correos electrónicos para informar a sus suscriptores dónde resulta más barato suscribirse. Más aún, Apple impone estas condiciones mientras compite con Spotify a través de Apple Music, servicio que obviamente no tiene como costo el 30% de lo que cobra para poder ser descargada de la App Store. Si esto no es abuso de poder de mercado, la verdad no sé qué podría serlo.

De acuerdo con la Comisión Europea, el elevado monto de la multa se debe a que la conducta de Apple ha durado diez años, tiempo en el cual miles de usuarios de iPhone han tenido que pagar precios significativamente más altos por el mismo servicio. Ello, además de provocar daños no monetarios en la forma de una experiencia de compra degradada, ya que su conducta indujo a muchos consumidores a dejar de suscribirse y obligó a muchos otros a realizar búsquedas engorrosas para poder hacerlo.

Si bien la multa representa menos del 1% de la capitalización bursátil de Apple, el mercado parece creer que este es uno de los varios procedimientos legales y regulatorios que se vienen desarrollado contra la empresa en Estados Unidos y Europa, y que reducirán permanentemente los ingresos de la App Store. Las acciones de la empresa cayeron 2.5% el día en que se informó de esta sanción, y han caído 9% en lo que va del año (periodo en el cual el índice Nasdaq ha subido 8%).

En mi opinión, el resto de las agencias de competencia debería imitar a la de la Comisión Europea. Conductas como la de Apple encarecen la innovación, lo que solo puede traer consecuencias negativas en un mundo cada vez más digitalizado.

SOBRE EL AUTOR Enzo Defilippi

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.