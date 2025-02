Me gustaría iniciar resaltando la importancia que tiene la definición del problema como punto de partida para la resolución de toda situación no deseada para alguien. Generalmente, tendemos a saltarnos este paso, yendo directamente a la solución. Hace poco, vi la película “Moneyball”, basada en la historia real de cómo los Athletics –también conocidos como los A’s– alcanzaron 20 victorias seguidas en las grandes ligas del béisbol compitiendo contra equipos con mayores recursos que ellos. Me pareció interesante ver cómo el problema es planteado –por expertos en el negocio– como la pérdida de jugadores que requieren ser sustituidos. Sin embargo, ¿ése era el problema real? La pérdida de jugadores talentosos no era más que una sintomatología del problema real. Ese es el motivo por el cual, cada fin de temporada, se encontraban ante esa misma situación, ya que esto continuaría a repetirse hasta que no se diera solución a la causa raíz.

Una segunda idea poderosa es el pensar diferente. Los A’s no podían competir con equipos que contaban con recursos muy superiores a los suyos. Por lo que no podían permitirse pensar igual que ellos; de lo contrario, su destino estaba previsto: “morir”. Hay que tener presente que, ante una situación excepcional, la solución debe ser siempre excepcional: innovar. En la película, cuando empiezan a pensar diferente, se cuestionan si el objetivo es ¿comprar jugadores? o ¿comprar victorias? Mientras los expertos se enfocaban en reclutar jugadores estrella (prueba visual, fuerza en el bateo, velocidad, otros); el nuevo enfoque se orienta en reclutar jugadores que destaquen por sus anotaciones, es decir, que les permita lograr victorias.

Esto revoluciona completamente la estrategia del béisbol, ya que contempla un cambio relevante en el cómo ganar (how to win?): cómo diferenciarse respecto a la competencia, siendo consciente de los pocos recursos y del poco poder de negociación que tenían. Es brillante cómo apuestan por un enfoque disruptivo –toma de decisiones basada en información estadística– algo que nunca se había hecho en el negocio del béisbol.

En cuanto a la ejecución de la estrategia, el proceso de selección de jugadores es totalmente innovador: a cada jugador se le asigna un valor “oculto” a simple vista, que se obtiene con el uso de un modelo estadístico basado en el análisis de información. Es así como logran identificar a jugadores que no son valorados por la competencia y que, por lo tanto, son accesibles a los A’s en términos remunerativos. Sin embargo, es importante evidenciar algunas dificultades que se presentan. La principal de ellas, la resistencia de los cazatalentos y del entrenador, ya que, a lo largo de la historia, nunca se ha conformado un equipo de béisbol por computadora –¿acaso es una ciencia?

Aquí quisiera resaltar la importancia que tiene el ganarse la confianza del equipo. Es de esperarse que, de no conseguirse, los resultados pueden ser realmente devastadores. Frente a las adversidades, suele darse un punto de quiebre, en donde uno se cuestiona si la estrategia estuvo mal definida, o si se trata de un error en su implementación. Es importante tener claridad sobre este punto, ya que cometer un error puede costarnos muy caro. Muchas veces, los errores estarán en la implementación más que en su definición. Hay que darle el tiempo necesario para que la estrategia se asiente, así como, realizar evaluaciones que permitan medir los resultados respecto a los objetivos establecidos, y así, hacer los ajustes necesarios, de manera oportuna.

Finalmente, es importante evidenciar que, en toda implementación, es necesario aplicar las tres dimensiones directivas: estratégicas, ejecutivas, y de liderazgo. Las primeras nos permitirán establecer la estrategia y las reglas de juego. Las segundas, identificar el talento idóneo para cada posición, fomentando el trabajo en equipo, la comunicación y la participación, generando aprendizajes positivos. Las últimas, ganar la confianza de nuestro personal, a todo nivel, y de manera genuina.

En conclusión, me gustaría que nos llevemos las siguientes ideas: (1) hacer una buena definición del problema; (2) pensar diferente a los demás; (3) si los resultados no son los esperados, preguntarse si el problema está en la definición de la estrategia o en su ejecución. En este último caso, hacer los alineamientos y/o ajustes necesarios; (4) liderar, se pueden tener estrategias geniales y visionarias, así como una buena implementación, pero si no se ejerce un genuino liderazgo, la sostenibilidad de los resultados en el tiempo se verán comprometidos.