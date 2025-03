El reciente megaincendio que duró una semana entera en Barrios Altos nos trae varias lecciones sobre cómo está nuestro país.

Primero hablemos del tremendo esfuerzo que hicieron centenares de bomberos para apagar lo que era un horno parecido al de una siderúrgica. Recordemos que los bomberos son voluntarios, que no reciben sueldo o beneficios sociales, y cuyos equipos según recientes declaraciones del jefe de los bomberos, están incapacitados al 40% por falta de mantenimiento y de recursos para reemplazarlos por máquinas nuevas. Es fundamental que los bomberos reciban más apoyo técnico y económico del que tienen actualmente.

Ahora vamos al tema de los almacenes de Barrios Altos, todos ellos sin verdaderos permisos técnicos de construcción y sin aprobación municipal o de Indeci para ser depósitos en medio de un barrio densamente poblado, en gran parte en viviendas no aptas para un ser humano. Los programas de televisión muestran depósitos construidos como edificios de departamentos, hasta de 10 pisos, obviamente sin una verdadera inspección municipal. ¿Por qué crear un edificio de 10 pisos para ser un depósito? Principalmente porque así se puede hacer un “depósito” sin permiso de inspección y dentro de los llamados depósitos, las cajas llenas de plásticos, químicos y otros inflamables, están metidas hasta el techo de cada piso. Los que trabajan ahí son casi esclavos, subiendo y bajando cajas que en una situación normal estarían ordenadas en un depósito mecanizado y seguro. Nada de eso existe en Barrios Altos.

La informalidad tiene raíces profundas en el Perú. La principal causa es una burocracia controlista, apoyada por decretos y leyes caprichosas que hacen difícil operaciones comerciales y formales. Allí tenemos los grandes almacenes y depósitos que vemos en los alrededores de Lima, por ejemplo, en la Panamericana Sur.

La informalidad busca evitar las inspecciones y reducir las coimas que a veces se pagan para poder “cumplir”. La informalidad genera inseguridad. En ninguna parte del mundo, salvo en países hiperpoblados como Bangladesh o Pakistán se ven este tipo de cosas. Para empezar, ¿porqué se construye un depósito en altura en vez de horizontal? Obviamente la principal consideración es el costo del terreno, que es muy alto en Lima: Barrios Altos está cerca y a los informales les importa un pepino si la inseguridad va a afectar a la población que vive, como ya lo dijimos, en una especie de esclavitud. Lima nunca será “capital del mundo” con este tipo de situaciones sociales y tampoco con empresarios informales, que pagan “cupos” y se las arreglan con los inspectores municipales. Si vamos a ser un país moderno tenemos que transitar rápidamente hacia una sociedad más organizada, menos reglamentada en el papel, pero al mismo tiempo mejor protegida y organizada. El incendio de Barrios Altos es una advertencia del deterioro que vive el Perú hoy por la informalidad y la corrupción que la acompaña.

Claro, tenemos policías, pero aunque fueran todos unos santos, los 150 mil agentes que tenemos simplemente no dan abasto para un país de 34 millones de habitantes. Además, el entrenamiento y formación de los policías se ha deteriorado en los últimos años. La escuela de oficiales de Chorrillos se empezó a “reconstruir” hace varios años, se demolió todo y ahora seguimos esperando que termine la obra. El lindo cuartel original ya no era suficiente, dijeron unos. Se hizo un nuevo plan ambicioso y ahí, como otros casos en el Perú, nos hemos quedado como la pluma y el tintero medio vacíos.

Los barrios prósperos tienen serenazgo, que son policías no armados que los cuidan. Eso funciona allí, pero en los barrios pobres, que son la mayoría, nada puede funcionar sin una presencia policial permanente. Hasta el día de hoy no se ha arreglado el horario de trabajo de la policía, que incluye jornadas de 24 horas, las cuales inevitablemente terminan en un cansancio profundo. En vez de que la policía progrese, estamos viendo un deterioro, sobre todo en la preparación del personal subalterno. Asimismo, los equipos, como patrulleros y motocicletas, están en “mantenimiento” o ya son inutilizables por la falta de un verdadero mantenimiento técnico.

Todo esto va a reforzar, la informalidad, la falta de suficiente educación, el trabajo con corrupción y otros males más. Es fundamental que respiremos profundo y le preguntemos a la cantidad de candidatos que se quieren presentar el año entrante, cuáles son sus verdaderos programas y cómo los van a financiar. Tenemos mucha gente honesta y preparada en el Perú, pero hace varios años que, desde las altas esferas de gobierno, no vemos un plan claro. El incendio de Barrios Altos es un recordatorio de lo que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Felizmente hay destacadas excepciones, pero si no hacemos reformas mayores nos vamos a ir al precipicio.