Hoy la información circula con una rapidez y alcance nunca antes visto. Esta transformación se debe, en gran medida, al papel de las nuevas tecnologías de la información. No obstante, el nuevo paradigma también presenta desafíos, particularmente en lo que respecta a la compensación y derechos por contenidos.

Un caso reciente resalta la necesidad de abordar el tema: a principios de marzo de 2024, Copesa -empresa editora del Diario La Tercera en Chile- inició acciones legales contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. La denuncia está centrada en lo que se describe como un abuso de posición “cuasi monopólica” en los mercados de búsquedas y publicidad.

Copesa argumenta que Google monetiza los contenidos periodísticos al exhibirlos directamente en su página de resultados de búsqueda, lo cual disuade a los usuarios de hacer clic en los enlaces hacia el sitio web original, minando así los ingresos publicitarios del medio. Así las plataformas digitales como Google y Facebook capturan una porción significativa de los ingresos publicitarios, mientras que los medios de comunicación, actores clave en la generación de contenido, experimentan una reducción en sus beneficios económicos.

La Tercera señala que en Chile el mercado de la publicidad digital ha experimentado un crecimiento superior al 600% entre 2014 y 2023. No obstante, esta bonanza no se ha trasladado de manera equitativa a los medios de comunicación, que son quienes destinan sus propios recursos humanos y económicos para investigar y verificar los hechos noticiosos y datos (fact-check), y prácticamente los únicos que corren con la responsabilidad sobre sus publicaciones o transmisiones al público. Por el contrario, las plataformas digitales suelen escudarse en la defensa de que son meros intermediarios en la distribución del contenido que suben sus usuarios, y por tanto, sostienen con frecuencia que no son responsables sobre la diseminación de información falsa o del impacto social que pueden causar otro tipo de contenidos socialmente dañosos (por ejemplo, discursos de odio, imágenes violentas u obscenas, entre otros).

Aunque este litigio representa el primero de su tipo en América Latina, no es el único en el mundo contemporáneo. Recientemente el gobierno francés impuso una multa de 250 millones de euros a Google por incumplir un acuerdo relacionado con el pago a los medios de comunicación por el uso de su contenido, en 2021 Australia implementó una legislación pionera que obliga a las plataformas tecnológicas a compensar económicamente a los medios de comunicación por la distribución de sus contenidos, y así equilibrar los ingresos publicitarios que las redes sociales y otras plataformas obtienen a costa de los medios. Demandas similares han surgido en otros países como Canadá, Reino Unido y España, entre otros.

Estos casos subrayan la necesidad de que las plataformas digitales reconozcan el valor del contenido que distribuyen. Detrás de cada publicación impresa, contenido radial o televisivo, se encuentra el trabajo de los medios de comunicación, de sus equipos de profesionales especializados, cuya subsistencia depende de la sostenibilidad de un ecosistema mediático que permita la continuidad de la cobertura de noticias locales y la producción de contenidos de entretenimiento con talento nacional, y que sean culturalmente próximos a nuestra sociedad.

Por otro lado, las plataformas digitales tienden a favorecer sus propios ecosistemas y entornos, una práctica que muchas veces restringe la competencia y concentra aún más su participación en el mercado de la publicidad, en el largo plazo, esto afecta la pluralidad y la diversidad del entorno informativo.

Es indiscutible que las plataformas digitales han sido claves en expandir el alcance de los contenidos creados tanto por organizaciones empresariales como por agentes independientes, pero que duda cabe que este espacio de comunicación trae nuevos elementos al debate de la propiedad intelectual.