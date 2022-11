Se define como fintech a las empresas que utilizan tecnología para mejorar o automatizar servicios y procesos financieros. El mercado fintech es el mercado de venture capital más dinámico a nivel local e internacional. En Latinoamérica, según Lavca, el 39% del total de inversión del año 2021 se destinó a empresas fintech (21% a nivel global). Asimismo, un tercio de las startups más grandes de la región son fintechs. Finalmente, según los reportes de la Asociación Peruana de Venture Capital (Pecap), el sector fintech es siempre el primer o segundo sector que más inversión recibe.

Pero las empresas fintech son más que startups. La creación de nuevas empresas fintech puede provenir de tres diferentes frentes:

Entidades financieras tradicionales que invierten en tecnología para crear nuevas soluciones (por ejemplo, Yape o Izipay). Grandes compañías de tecnología que lanzan nuevos productos para el mercado financiero (por ejemplo, Rappi Bank o Mercado Pago). Startups.

El primer frente ha sido bastante activo en Perú, en especial para atender al público ya bancarizado. La mayoría de entidades financieras cuenta con un laboratorio de innovación donde exploran y desarrollan nuevas soluciones. No solo ello, hoy en día, la mayoría de las entidades han transformado su experiencia de usuario y no existe alguna que no conozca de transformación digital.

El segundo frente es todavía pequeño en el Perú. China es el ejemplo donde las grandes compañías de tecnología han ingresado de manera importante al sector financiero (Wechat o Alipay). En Perú y Latinoamérica estas iniciativas se encuentran todavía en una fase naciente.

El tercer frente, en cambio, si bien todavía pequeño, viene creciendo de manera significativa. Se estima que actualmente existen más de 130 startups fintech peruanas y, según el reporte Fintech en América Latina y el Caribe de Finnovista, tendríamos la tasa de crecimiento anual más alta de Sudamérica (69%). Al crecimiento de las startups locales, habría que sumarle el creciente ingreso de startups extranjeras; startups que ven al Perú como un mercado de tamaño atractivo, de poca competencia y buenos márgenes. Hoy es posible encontrar en el Perú startups extranjeras en mercados de pagos, infraestructura y criptomonedas (por ejemplo, Kushki, Pomelo o Buenbit).

Si bien hay varias tendencias que cambiarán el panorama fintech en Perú y Latinoamérica en los próximos años, hay dos que me gustaría resaltar. La primera son las finanzas abiertas (u open finance). Las finanzas abiertas son una práctica que brinda a proveedores externos de servicios financieros acceso a información bancaria, transacciones y otros datos financieros (y no financieros), de bancos e instituciones, mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API). Bajo un modelo de finanzas abiertas, los usuarios tienen la capacidad de otorgar el acceso a su información financiera a terceros, para que estos puedan leer e interpretar sus movimientos e incluso ejecutar operaciones en su nombre.

Países como México y Brasil ya han establecido formalmente las bases para un marco de finanzas abiertas regulado. En Brasil, por ejemplo, se lanzó este año la cuarta fase de implementación del open finance y ahora las instituciones financieras reguladas pueden compartir información transaccional sobre cuentas, seguros y ahorro. Las finanzas abiertas representan una oportunidad de crecimiento para entidades financieras y startups, ya que abren la puerta a nuevos modelos de negocio (por ejemplo, banking as a service).

La segunda tendencia son las finanzas descentralizadas o DeFi. Las DeFi son una tecnología financiera basada en blockchain (o similar) que desafía al sistema bancario centralizado actual al proponer transacciones directas entre dos agentes (P2P, por sus siglas en inglés). Es decir, elimina la necesidad de un intermediario para la realización de transacciones como préstamos, inversión, ahorro, entre otros. Si bien sería optimista pensar en una adopción masiva de esta tecnología en los próximos años, lo que sí podemos esperar es que empiecen a aparecer nuevas startups y nuevos usos de estas tecnologías en el mercado financiero en el corto plazo (por ejemplo, Credix Finance, Koibanx o Fluyez).

En conclusión, podemos esperar que el dinamismo del mercado fintech aumente en los próximos años como resultado de nuevas tendencias, nuevas startups peruanas, la expansión de startups extranjeras y nuevas soluciones de entidades financieras existentes. Estas entidades financieras han sido efectivas en crear nuevas soluciones fintechs, pero el aumento del dinamismo del mercado hará necesario pensar en nuevas estrategias (en especial estrategias de innovación abierta y corporate venturing) para seguir siendo competitivas en el futuro. Las entidades financieras podrán buscar en las startups un aliado para aprovechar las nuevas tendencias y oportunidades del mercado fintech.