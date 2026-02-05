Riesgo geopolítico. (Foto: iStock)
Riesgo geopolítico. (Foto: iStock)
Alejandro Deustua
El denominado “riesgo geopolítico” se ha incrementado al inicio de 2026. Si la volatilidad del precio del oro es una medida en las relaciones económicas, en el ámbito sistémico el riesgo se resume en mayor fragmentación. Esa propensión es contestada, sin embargo, en los estados latinoamericanas por una más cohesiva relación con el hegemón hemisférico que procura en el área una renovada zona de influencia.

