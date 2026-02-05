La fragmentación sistémica se expresa en mayor tendencia multipolar impulsada por dinámicas de poder y por el agravado deterioro del núcleo multilateral (la ONU, que se encuentra al borde del “colapso financiero” y frente a la creciente vulneración de sus principios y normas).

A la multipolaridad emergente se agrega hoy fricción en Occidente. Además de su dimensión arancelaria la fricción incluye hoy creciente discrepancia entre Estados Unidos y los demás miembros de la principal alianza militar (la OTAN) reflejada en disputas sobre dominio territorial promovidas por el expansionismo norteamericano, menosprecio hacia históricos aliados y amagues de alejamiento estadounidense. La desarmonía ha afectado la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Ello ha resultado en la emergencia de racionalidades de autonomía estratégica (Canadá) e independencia (la Unión Europea). En el caso de Canadá la indisposición a regirse por los términos de poder de la primera potencia ha incluido la denuncia de la integración como mecanismo de subordinación del socio menor.

En el caso europeo, la percepción de alejamiento estadounidense de la OTAN y la realidad de un nuevo intento de coerción arancelaria (suspendido de momento) ha motivado, como en el caso canadiense, una nueva disposición de fortalecimiento interno y de diversificación en la relación externa. América Latina y Asia han adquirido una nueva prioridad para ese conjunto de potencias medias (y de grandes potencias como Francia y, eventualmente, el Reino Unido) cuyo rol en el reordenamiento global debería incrementarse.

Estados Unidos acaba de confirmar su disposición de preeminencia hemisférica mediante la Doctrina de Defensa Nacional (enero) que complementa a la Doctrina de Seguridad Nacional (noviembre) (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

De otro lado, en el marco de un proceso de alarmante fragmentación interna, Estados Unidos acaba de confirmar su disposición de preeminencia hemisférica mediante la Doctrina de Defensa Nacional (enero) que complementa a la Doctrina de Seguridad Nacional (noviembre). En ellas, la relación con América Latina se instrumenta a través del “corolario Trump” de la Doctrina Monroe. Éste implica focalizado acceso prioritario al área, denegación de posicionamiento de fuerza de terceras potencias y fortalecimiento del poder norteamericano en la zona. La implementación de los intereses comunes será privilegiada, pero también tutelada, por Estados Unidos priorizándose el combate de la migración ilegal y de organizaciones narco-terroristas. La extracción de Maduro formó parte de ello.

La relación de cooperación con Estados Unidos es esencial. El Perú no tiene control del riesgo geopolítico que genera la primera potencia. Pero puede atenuarlo en el marco latinoamericano fortaleciendo el vínculo con Europa y Canadá.