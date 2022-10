Pocos bartenders podrían haber anticipado el furor con aliento de dragón que ha tenido en los últimos días el Negroni Sbagliato, cóctel que combina vermouth rosso, Campari y prosecco. La historia empieza el 22 de septiembre, cuando HBO Max publica en YouTube una conversación entre las actrices Olivia Cooke y Emma D’Arcy para promocionar “House of the Dragon”, donde interpretan las versiones adultas de las dos grandes rivales de la serie, la reina Alicent Hightower y la princesa Rhaenyra Targaryen. Días después, el 1 de octubre, la empresa comparte en sus redes sociales un clip de 20 segundos del diálogo, centrado en el momento en el que cada una describe su cóctel favorito. La semana siguiente, TikTok hace lo suyo y convierte en viral la respuesta de D’Arcy, ocho segundos de pura coquetería queer y sabiduría de barra: “A Negroni…Sbagliato…with prosecco in it”. Las búsquedas en Google, los pedidos en los bares y los intentos caseros de preparar este cóctel explotan.

“Sbagliato” significa “equivocado” en italiano, y el cóctel parece tener su mito de origen en un error: un anónimo y apurado bartender confunde una botella de gin propio del Negroni tradicional con una botella de prosecco y le da un giro burbujeante y juguetón a la mezcla. Aunque esta leyenda ya es casi historia oficial, tiendo a coincidir con la sospecha de Kay Plunkett-Hoge, autora de “Aperitivo. Drinks and Snacks for the Dolce Vita”, quien cree que es más probable que el error de aquel bartender haya sido reemplazar más bien la soda de un Americano (que también lleva vermouth y Campari) por un chorro de espumante. Sea como fuere, el Sbagliato es un cóctel más refrescante y menos alcohólico que el Negroni, muy flexible para jugar con diferentes opciones de vermouth, espumante (tip: no es imprescindible que sea prosecco) y también de aperitivo bitter, aunque los ortodoxos digan que no hay Negroni sin Campari. Asimismo, puede probar diferentes formas de preparación y presentación. Haga sus pruebas con la voz de Emma D’Arcy siempre de fondo. Aunque Rhaenyra Targaryen pronto dejará de ocupar nuestras noches de domingo, el Sbagliato seguirá siendo ideal para animar los brunch y los almuerzos de fin de semana en esta primavera que recién empieza a calentarse. CLAVES En casa (1/2) . Mi versión de fin de semana: 1½ onzas de vermouth 1757, 1½ onzas de Campari, 1½ onza de espumante extra brut, gama media más que suficiente

. Mi versión de fin de semana: 1½ onzas de vermouth 1757, 1½ onzas de Campari, 1½ onza de espumante extra brut, gama media más que suficiente En casa (2/2) . Mezclar el vermouth y el Campari en un vaso mixer con hielo. Colar en un vaso old fashioned con hielo. Completar con el espumante y adornar con media rodaja de naranja.

. Mezclar el vermouth y el Campari en un vaso mixer con hielo. Colar en un vaso old fashioned con hielo. Completar con el espumante y adornar con media rodaja de naranja. Por estaciones. ¿Un Sbagliato para el otoño? Cambiar el espumante por sidra puede darle ese toque que abrigue el alma. DATO 11% de las ventas de Campari Group se deben al Campari. Su best seller sigue siendo el Aperol, con 23% del total.