Ilustración: Giovanni Tazza
Omar Mariluz Laguna
mailOmar Mariluz Laguna

El análisis es incómodo, pero necesario para cerrar el año sin autoengaños. En la entrevista que realizamos a Carlos Parodi —profesor principal de Economía de la Universidad del Pacífico— no hay espacio para eufemismos: desde el 2016 el Perú ingresó a un ciclo donde se rompió el equilibrio de poderes y se normalizó una forma de gobernar basada en el corto plazo. Lo que emergió, en sus palabras, es un “autoritarismo legislativo” en el que el Congreso, liberado de contrapesos efectivos, pasó a manejar la billetera pública como instrumento político, no de política pública.

