Opinión







¿El Estado nuestro mejor socio? Por Aldo Bertello, economista y Jefe de Relaciones Corporativas, Fintech y Gestor de la Red de Inversionistas Ángeles de Emprende UP, señala que “inclusive los propios bancos ahora tienen la gran oportunidad de ampliar su cartera, incorporando nuevos perfiles que antes rechazaban por no calificar o por no proporcionar suficientes garantías”.