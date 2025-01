MERCADO LABORAL. El empleo en Lima Metropolitana –incluida la provincia constitucional del Callao– cerró el 2024 con cifras que reflejan el rebote económico, tras la recesión del año previo. La población ocupada aumentó 4.6% (242.2 miles de personas), respecto del 2023, y totalizó 5.84 millones. El desempleo descendió de 6.8% a 6.4% de la población económicamente activa (PEA), mientras que el subempleo se incrementó en mucha menor proporción que el empleo adecuado (1.4% versus 6.9%). Incluso se registró un aumento de la población ocupada que cuenta con seguro de salud, tanto público como privado.

El informe del INEI para Lima Metropolitana no da cuenta de otros beneficios laborales, como vacaciones y pensiones de jubilación, entre otros, de modo que no contiene data consolidada de informalidad en el mercado laboral. Su informe de empleo a nivel nacional (incluida Lima Metropolitana) sí los presenta, pero su periodicidad es trimestral; el próximo saldrá en febrero.

Los ingresos capitalinos provenientes del trabajo también mostraron una notable mejora el 2024: el promedio mensual fue de S/ 2,035.4, superior en 6.6% al del 2023. Esa tasa también fue mayor que el crecimiento del PBI del año pasado y, más importante, que la inflación (1.97% en Lima Metropolitana), lo que significa que hubo un crecimiento del ingreso real promedio. Asimismo, la brecha de género salarial registró una ligera reducción. El ingreso promedio mensual de las mujeres equivalió al 74.3% de los hombres, frente al 73.9% del 2023. No obstante, es necesario que esa brecha se acorte más rápidamente. En tanto, la masa salarial aumentó 11.7%.

No obstante, la metodología para calcular la data laboral contiene un detalle que no es muy conocido ni difundido, sobre todo en el discurso oficial. Se trata de la “No PEA”, la población económicamente no activa. Este segmento está compuesto por personas que no tienen empleo ni lo están buscando –a diferencia de los desempleados, que sí buscan trabajo–. Se disparó a inicios de la pandemia y volvió a subir con la recesión del 2023 y permaneció casi igual el año pasado, lo cual indicaría que miles de personas siguieron optando por dejar de buscar trabajo debido a las escasas oportunidades laborales.

Y si hay hogares que tienen un número menor de sus miembros en el mercado laboral que en años anteriores (o sea, son “No PEA”, pero no son considerados desempleados), es bastante probable que los ingresos familiares totales hayan disminuido. En otras palabras, no sería muy acertado decir que el empleo en Lima se ha recuperado.