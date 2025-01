TURISMO. El 2005, The New York Times (NYT) comenzó a publicar su lista anual de lugares para visitar. Pero hasta el 2013, el número de recomendaciones era fluctuante (la mediana fue 41). Recién el 2014, el diario decidió que coincidan con la cantidad de semanas de cada año y la relación pasó a llamarse “52 Places to Go”. Considerando que los lectores del NYT poseen similares características socioeconómicas que los turistas estadounidenses, canadienses y europeos que visitan el Perú, la lista es útil para Promperú y las empresas turísticas.

El Perú hizo su debut en la primera lista, el 2005. Fue el Camino Inca, la ruta de trekking de cuatro días que lleva a Machu Picchu, partiendo de Ollantaytambo, localidad que el NYT ha ungido como uno de los 52 lugares para visitar este año, gracias a que posee estructuras incas, espacios naturales para caminatas y restaurantes que ofrecen “delicias locales”. La clave es que puede hacerse todo eso sin estar rodeado de multitudes.

La escasa presencia de visitantes también fue la justificación del NYT cuando incluyó a Choquequirao entre sus 52 elegidos del 2024. Dado que el Gobierno peruano anunció US$ 200 millones para construir un teleférico y otras obras en el sitio, el diario instó a sus lectores a visitarlo antes de que eso ocurra (Gestión 17/01/2024). Al inicio, el NYT no fue generoso con nuestro país. Hubo que esperar hasta el 2015 para que incluyese un segundo atractivo peruano, también poco explorado: la costa norte. Desde entonces, hubo más aprecio: el Valle Sagrado (2017), Kuélap (2018), Lima (2020) y Huanchaco (2021). En este último caso, la lista se llamó “52 Places to Love”, pues la pandemia impidió los viajes.

En meses recientes, ha habido noticias que apuntalan el atractivo del Perú, como la declaratoria del ceviche como Patrimonio de la Humanidad y la inscripción en la Memoria del Mundo de manuscritos coloniales que corroboran el origen peruano del pisco, además de innumerables artículos en influyentes diarios. El propio NYT publicó en noviembre un extenso artículo titulado “Cómo la comida peruana se convirtió en una estrella mundial”.

El Perú será uno de los últimos países en recuperar su turismo, tras la pandemia: el año pasado arribaron 3.5 millones de visitantes extranjeros (el 2019 fueron 4.4 millones). Las divisas generadas tampoco superaron el nivel prepandemia. Si bien los conflictos sociales y la inseguridad no han ayudado, el régimen Castillo-Boluarte ha hecho muy poco para promover a nuestro país en el exterior. Hay que dejar de lado el adormecimiento y retomar el entusiasmo.

