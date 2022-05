CAMBIOS MINISTERIALES. Después de meses de anunciar cambios en el Gabinete, finalmente el presidente Pedro Castillo decidió renovar la titularidad en cuatro carteras: Energía y Minas, Interior, Desarrollo Agrario y Transportes y Comunicaciones.

Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, no solo tenía una moción de censura para ser evaluada en el Parlamento, sino que su presencia en el Gabinete ya estaba perdiendo fuerza, a tal punto que en el conflicto con Las Bambas quien lideraba las negociaciones era el titular de Comercio Exterior y Turismo y no él. Además, sus acciones en la última reunión tampoco ayudaron a lograr la solución del impasse. Alessandra Gilda Herrera Jara tomará la posta y será justamente este conflicto y otros que existen en materia de minería las primeras piedras que encontrará en su camino. La experiencia de Jara haría prever que se encuentra mejor preparada para hacerles frente y para resolver finalmente la larga discusión sobre si el Gobierno apoyará o no la inversión privada en su sector. Sin embargo, es solo parte de un equipo y habrá que ver qué tanto peso tendrá su opinión al interior del Gabinete.

Alfonso Chávarry también deja la cartera de Interior cuando se escuchaban voces de censura desde el Congreso y en un entorno en el que la inseguridad ciudadana es el pan de cada día y no se ven visos de mejora. Dimitri Nicolas Senmache Artola será el nuevo ministro, y habiendo sido durante algunos meses jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior no debería serle difícil asumir rápidamente la lista de pendientes que tiene dicha cartera. Las necesidades de la población en materia de seguridad no pueden esperar y el constante cambio de ministros no ayuda para tener una política de largo plazo.

En el Ministerio de Agricultura Javier Fernando Arce Alvarado, reemplaza a Óscar Zea y el riesgo de desabastecimiento de alimentos será la primera piedra que encontrará en su camino. Además, debería trabajar para apoyar a la agricultura de subsistencia y mantener la buena senda que tenía el sector agroexportador. Sin embargo, no se conoce si tendrá la capacidad y los conocimientos suficientes para hacerle frente a tan grande reto.

Finalmente, Juan Mauro Barranzuela Quiroga asume la cartera de Transportes y Comunicaciones, en lugar de Nicolás Bustamante Coronado, quizás una de las más complejas en el Gabinete debido a todas las denuncias de corrupción y copamiento que la rodean, y si bien ha laborado como Gerente General del Gobierno Regional de Tumbes no cuenta con la experiencia necesaria para asumir el cargo.

Los nuevos nombramientos dejan en claro que si bien se suman cuatro nuevos rostros al Gabinete no se verán nuevas ideas y, una vez más, el mandatario ha perdido la oportunidad de buscar a los profesionales más calificados para los cargos seleccionados. Siendo así, el corto plazo confirmará si la población solo verá más de lo mismo.