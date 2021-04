SEGUNDA VUELTA. Los candidatos que enfrentan la segunda vuelta reanudaron sus campañas y la ciudadanía está más dispuesta a hablar sobre los postulantes y sus propuestas de lo que están los propios políticos. A pesar de que durante la primera vuelta Pedro Castillo señaló, en más de una oportunidad, que los medios no le daban espacio, ahora el mismo se muestra huidizo con parte de la prensa y, salvo algunos momentos en que se le logra “sacar” alguna declaración, por ahora no prefiere tanto las entrevistas.

Sin embargo, otros miembros de Perú Libre sí han tomado la posta y buscan explicar la propuesta del partido, como Zaida Arias, virtual congresista, o Jorge Spelucín, secretario regional. Además, a falta de declaraciones directas, también se escucha la voz de Vladimir Cerrón, fundador del partido. Sin embargo, las declaraciones entre ellos difieren y en algunos casos son contradictorias.

Desde estas líneas, en más de una oportunidad le exigimos al Gobierno de Martín Vizcarra e incluso al del presidente Sagasti la necesidad de tener un discurso claro y único evitando que cada autoridad le enmiende la plana al otro. Por lo visto hasta el momento, lo mismo está sucediendo al interior de Perú Libre. Ayer, en una entrevista radial, Spelucin corrigió a Castillo y dijo que esta elección no es entre ricos y pobres, como afirmó el candidato, también le enmendó la plana a Arias, quien señaló que la instauración de una Asamblea Constituyente generaría la disolución del Congreso, algo que el secretario regional negó. Necesitar de un traductor en plena campaña sin duda no es una buena señal.

Mención aparte merece la presencia de Vladimir Cerrón en la campaña. Siendo el fundador del partido, su visión de lo que debe ser el Gobierno es fundamental, y aunque Spelucín trate de restarle importancia aclarando que el candidato es Castillo y que Cerrón no forma parte de la campaña, basta ver sus tuits para notar su nivel de participación y compromiso de llegar a ser gobierno. Revisar su plan de gobierno tampoco ayuda a aclarar dudas. Por ejemplo, no hay una sola línea sobre el tema de vacunas y, preguntado por la inmunización, Castillo no ha dado hasta ahora una respuesta concreta. Más bien, Cerrón a través de un tuit señaló que en los primeros meses garantizará la compra masiva de vacunas para toda la población, pero sin explicar cómo lo harán y si continuarán el plan que lleva adelante el actual Gobierno o si tienen pensado otro mecanismo.

Frente a tanto doble discurso, la ciudadanía debe tener una actitud responsable en esta segunda vuelta. El que un 94% señalé que acudirá a votar es un primer paso positivo.