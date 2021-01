PANDEMIA. Los diez meses que la ciudadanía vive en pandemia, sumados a los consecutivos errores que el Gobierno de Martín Vizcarra cometió y en los que está incurriendo el Gobierno actual, han generado que un 80% considere que el Ejecutivo está haciendo poco o ningún esfuerzo por luchar contra el covid-19, según los datos de la encuesta elaborada por Datum para Gestión. A esta cifra se suma el 81% que cree que el presidente Sagasti y su equipo no están preparados para enfrentar una segunda ola. Esta percepción es una clara muestra de la desconfianza que tienen los peruanos en sus autoridades y su trabajo en materia de salud, la cual solo puede revertirse con acciones y resultados concretos.

Lamentablemente, el discurso dado por el mandatario y su equipo ministerial el miércoles no ayudó en esa tarea. La sensación es que si no pueden enfrentar una conferencia de prensa con un mensaje sencillo de entender, les será complicado asumir labores más difíciles, como frenar la segunda ola y vacunar a la población. Tampoco ayuda a generar confianza el conocer –por parte de la ministra de Salud– las discrepancias que existen al interior del Gabinete entre ella y el ministro de Economía. Desde el inicio de la pandemia, señalamos que la economía no podía estar por encima de la salud y haría bien el presidente Sagasti en aclarar si quien dirige la lucha contra la pandemia (la ministra Mazzetti) cuenta con todo su apoyo.

La desconfianza también se deja ver cuando un 69% de encuestados cree que el Gobierno de Sagasti no está preparado para el proceso de vacunación contra el covid-19. Sobre este aspecto será necesario que el Ejecutivo hable con la mayor transparencia posible, dejando claro que el primer lote de vacunas cubrirá apenas al personal de salud y de primera línea y que habrá que esperar varios meses para que sea masiva. De igual forma debe señalarse cuál es exactamente el rol del sector privado en este proceso.

El temor de la población ante el contagio se ha incrementado, según los datos de Datum, y casi todos los encuestados reconocen que incluso después de la vacuna se tendrán que mantener los protocolos de cuidado. Esta es una información que el Gobierno debería aprovechar, cambiando su accionar y mostrando un verdadero liderazgo. Si el Gobierno no cambia su actitud vacilante y establece las medidas necesarias para frenar el avance del virus –por ejemplo, no se ha dicho nada del transporte interprovincial– no podrá revertir la desconfianza de los peruanos.