El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, se presentó ayer ante la Cámara de Diputados para exponer los lineamientos generales del Gobierno de Keiko Fujimori, que ya cumplió tres semanas en el poder. Se observó que ya se está pasando de los anuncios iniciales a un puñado de medidas concretas, particularmente en torno al Fenómeno de El Niño (FEN), cuyo potencial impacto exige que las obras de prevención comiencen a ejecutarse inmediatamente.

Al respecto, el Ejecutivo promulgó el Decreto de Urgencia (DU) 008-2026, que habilitó S/ 179.5 millones para limpieza, descolmatación y protección de cauces de ríos y quebradas, así como para la instalación de barreras en quebradas vulnerables. Las obras estarán a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Además, el DU autorizó a las entidades del Gobierno nacional y a los gobiernos regionales a reasignar presupuestos para resguardar la infraestructura pública.

Por cierto, ayer fue el quinto día de bloqueo de la Panamericana Sur, a la altura de Atico y Ocoña (Arequipa), ocasionado por huaicos y lluvias vinculados a la DANA Aníbal. También ocurrió un sismo de 7.2 grados Richter en la provincia de Parinacochas (Ayacucho). En ambos casos, las autoridades locales, regionales y nacionales han mostrado su falta de preparación. Al respecto, Galarreta anunció mejoras en las respuestas a emergencias por sismos y, para el caso de inundaciones y aniegos, presentó el Plan Nacional de Drenaje Pluvial. Dado que el grueso de ciudades peruanas no cuenta con sistemas de drenaje, el flamante DRENA+ será una tarea titánica.

Estos temas forman parte del “Eje 2” de la política de Gobierno 2026-2031. El “Eje 1” aborda la inseguridad ciudadana, aunque Galarreta no ahondó en detalles y básicamente reiteró lo que ya se había anunciado (por este y anteriores gobiernos). Quizás debió poner mayor énfasis en el potenciamiento de las labores de inteligencia policial, capacitar a los policías y combatir la corrupción en las fuerzas del orden. Y apenas dedicó dos líneas a la minería ilegal –habrá “incremento sostenido con operativos”–.

El “Eje 3” incluye mejoras en los servicios de salud y educación básica, también tareas titánicas, pero no mencionó la contrarreforma universitaria. El “Eje 4” está dedicado a elevar la productividad del país, con énfasis en reducir los trámites burocráticos –cuya mayor incidencia no está en ministerios y regulares sino en municipios–. El “Eje 5” (el último) contempla la consolidación de la gobernabilidad democrática, esa misma que el fujimorismo obstruyó los últimos diez años.