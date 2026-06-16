Según el informe de producción nacional del INEI, la campaña electoral ha tenido impacto en el PBI del país. En el caso del sector “Servicios prestados a empresas”, contribuyó con el crecimiento de publicidad e investigación de mercados: 4.98% en enero-abril y 5.38% en abril, respecto de los mismos periodos del 2025. Los candidatos y sus partidos colocaron anuncios en medios digitales así como en televisión, radio y paneles en la vía pública. Muchos lo hicieron en vano, pues no atrajeron votos en masa, como César Acuña y José Luna. También aumentó la demanda por encuestas de intención de voto.

En el sector “Servicios gubernamentales” o “Administración pública, defensa y otros” –el INEI usa ambos nombres–, hubo mayor gasto debido a las elecciones generales (la primera vuelta fue el 12 de abril). Lo curioso es que el informe solo menciona al JNE y deja de lado a la ONPE, que es la encargada de la logística de los comicios. Tampoco detalla su contribución al PBI del sector. Lo que sí es conocido es que crece siempre, con o sin pandemia, El Niño, inestabilidad política, elecciones, recesión o lo que sea. En abril se expandió 4.08%.

El PBI total creció 3.73% en el cuarto mes del año, hasta entonces, la tasa más alta del 2026. Pero a diferencia de meses previos, la base estadística era baja (1.42% en abril del 2025). Hacemos esta precisión pues dos actividades con peso significativo en la economía peruana se contrajeron. Uno fue la agricultura, que cayó 3.33% debido a menores superficies sembradas y cosechadas ante desfavorables condiciones climáticas, como ausencia de lluvias en costa y sierra, y lluvias inferiores a lo normal en la selva.

El otro sector con resultado negativo en abril fue minería e hidrocarburos. Sus dos subsectores se contrajeron: minería metálica (0.32%) e hidrocarburos (24.75%). El segundo, que incluye petróleo crudo, líquidos de gas natural y gas natural, acumuló tres meses consecutivos de caídas. No hubo interrupción en el gasoducto de Camisea, como ocurrió en la primera quincena de marzo, sino factores operativos en algunas de las principales empresas extractoras.

Entre los sectores que crecieron, construcción cedió el liderazgo a comercio, que registró notables resultados en rubros orientados a la inversión como venta de maquinaria y equipo, y materiales de construcción, así como los de consumo como enseres domésticos, alimentos, computadoras, prendas de vestir y cosméticos. También tuvo un buen mes el comercio de vehículos, incluidas motocicletas, y de autopartes. ¿Se habrá repetido este comportamiento en mayo?