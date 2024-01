SIN ACIERTOS. Según proyecciones del BCR, la manufactura primaria se contrajo 1.7% en el 2023, mientras que la no primaria registró un retroceso mucho más pronunciado (8%), la misma tasa que construcción, sector con el que está estrechamente vinculada, pues le provee insumos desde cemento, ladrillos y tuberías hasta pintura, grifería y muebles. La mayor parte de estos rubros también cayó el año pasado, afectado por el deterioro de la confianza de empresas y familias, que se tradujo en un fuerte descenso de la inversión privada (7.3%).

Para este año, el BCR predice un crecimiento de 3.9% para la manufactura primaria y de 3.1% para la no primaria, aunque la proyección de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) difiere para esta última, pues el gremio espera una expansión de solo 1.7%, lo que no será suficiente para revertir la caída del 2023 (Gestión 26.12.2023). De hecho, la manufactura ha atravesado un par de años tan difíciles que su producción, medida en soles constantes, ha retrocedido a niveles prepandemia. Es decir, se ha desandado lo que se recuperó luego de la recesión del 2020: el rebote de mediados del 2021 que el régimen de Pedro Castillo, con su ineptitud y la hostilidad contra la empresa formal, se encargó de enfriar.

El Gobierno de Dina Boluarte no ha acertado con sus medidas para despertar del letargo a la construcción –y, por ende, a gran parte de la manufactura–. El MEF creyó que con impulsar la inversión pública sería suficiente, pero el optimismo de su titular, Alex Contreras, colisionó con la realidad: los gobiernos subnacionales no son eficientes, en particular, en su primer año en funciones, sin olvidar que también había nuevos ministros (Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre del 2022), muchos de los cuales carecían de experiencia en manejo presupuestario. Y la inestabilidad política agravó el pesimismo del sector privado. El Plan Unidos tampoco está funcionando. Una de sus 25 metas era dotar de S/200 millones al Bono Familiar Habitacional de MiVivienda, pero resulta que la mitad de ese monto no está presupuestada.

Mientras tanto, la titular del Ministerio de la Producción (Produce), Ana María Choquehuanca, brilla por su ausencia. Ni siquiera estuvo presente cuando se anunciaron medidas para reactivar las mypes, la semana pasada. La especialista en pequeña empresa asumió el cargo a inicios de septiembre, pero tuvo descabezado el Viceministerio de Mype e Industria durante cuatro meses. Recién el sábado pasado nombró en el cargo a Noela Pantoja, proveniente de Cancillería, donde fue directora de Asuntos Antárticos.