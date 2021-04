ELECCIÓN DEL CONGRESO. Luego de los comicios del domingo, si bien aún no se sabe quién liderará el Poder Ejecutivo, ya está casi definida la composición del Poder Legislativo. Si se confirman los resultados a casi el 99% del escrutinio, serán diez las agrupaciones que integrarán el próximo Parlamento –una más que en el actual–, seis de las cuales tienen actualmente congresistas.

Más allá de cuántos integrantes tendrá cada agrupación, lo cierto es que la tendencia ideológica es muy variada. Apenas dos se declaran abiertamente de izquierda, pero lo cierto es que –por el comportamiento demostrado en estos meses–, hay cuatro bancadas que tienen preferencias por medidas populistas y de intervencionismo estatal. De igual manera, hay tres bancadas declaradas de derecha, y una que, por lo menos en el papel, se considera de centro.

Sin embargo, no siempre hay correspondencia con el comportamiento de los parlamentarios una vez que el nuevo Congreso entre en funciones. Ello porque la falta de liderazgo en los partidos políticos genera que cada legislador actúe de manera independiente y muchas veces contraria a la agrupación por la que llegó al Parlamento, no en vano casi ninguna bancada termina, luego de cinco años, con los mismos integrantes con los que llegó.

Pero más allá de tendencias o pensamientos individuales, lo cierto es que en los próximos cinco años el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben trabajar de manera coordinada y consensuando medidas. Los resultados electorales (incluido el alto porcentaje que no asistió a votar o no votó por ningún candidato) muestran que el país está dividido. No hay ninguna fuerza mayoritaria, y si bien en algunos temas puede haber opiniones compartidas, el trabajo del próximo mandatario será lograr consensos.

Luego de instalarse, el Congreso, al igual que el Ejecutivo, deberá aprobar su plan de trabajo. Habrá que estar atento a su contenido, pues seguramente parte de esa agenda será la reforma constitucional, sea por el mismo Parlamento o mediante la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente. Todo apunta que uno de los puntos en la mira será el debate del régimen económico, que requiere, de ser el caso, que se aborde de manera técnica y responsable.

Ya se conoce el nombre de algunos de los nuevos integrantes y en las diferentes agrupaciones políticas hay personas destacadas que generan alguna ilusión. También están las excepciones, como el caso de Martín Vizcarra, que podría ser inhabilitado mañana.

Ad portas de la conmemoración del bicentenario de la Independencia, no se debe perder la esperanza de que el Congreso entrante sea mejor que el saliente. Pero se requieren hechos y eso es lo que se les exigirá a sus integrantes.