Continúa la incertidumbre en torno al inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) –el actual será transformado en un centro de carga y logística–. El 15 de enero, la concesionaria, Lima Airport Partners (LAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordaron reprogramar la fecha, del 30 de enero al 30 de marzo, a fin de que se cumpla completamente con certificaciones y protocolos de seguridad. Se trata de la segunda postergación.

La semana pasada, LAP reiteró la fecha de apertura e informó que ha estado realizando pruebas para verificar procesos, con más de 5,000 pasajeros voluntarios y “todos los operadores relevantes”. La fase final de pruebas se inició el 27 de febrero y culminará el 13 de marzo. El fin de semana, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (Ositran), comunicó que había un avance del 99.4%. Entre lo pendiente, figura la integración al sistema de gestión de edificios (BMS) de los sistemas de detección y alarma contra incendios, megafonía y visualización de la información de vuelos (FIDS), así como el sistema de iluminación.

Aparte de que una infraestructura tan importante no puede iniciar operaciones si no está al 100%, los procesos que aún no se culminan son de total relevancia para el funcionamiento de un aeropuerto de carácter internacional, pues tienen que ver con la seguridad de los pasajeros y la información adecuada sobre llegadas y salidas de vuelos. Quienes no están nada contentas son las aerolíneas, pero no porque les urja una pronta inauguración del terminal, sino por el apuro de LAP por poner en operación el nuevo terminal pese a que no está al 100% y por la demora de las autoridades para emitir licencias y permisos.

Hay otro actor involucrado: la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia de la ONU a la que el MTC habría solicitado realizar una revisión de los avances en el nuevo AIJC. Su esperado informe propondría una fecha o periodo alcanzable (gestion.pe 04/03/2025). Asimismo, Ositran ha advertido que sancionará a LAP si incumple la fecha de apertura.

Para colmo, Ositran acaba de alertar al MTC de que los puentes modulares que instaló para acceder al AIJC sufrirán alta intensidad de tráfico en 2025-2027, lo que provocará congestión vehicular creciente y generaría un posible colapso el 2028. Dichas “soluciones” están ahí porque el MTC no previó que la culminación de la obra integral del puente Santa Rosa coincida con la inauguración del nuevo AIJC. Cuánta improvisación.